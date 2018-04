Acqua | in Sardegna il prototipo per un potabilizzatore intelligente

meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Ildi Simbirizzi, al servizio di Cagliari e dell’hinterland, diventera’ uno dei piu’ innovativi impianti di questo tipo grazie ai lavori che Abbanoa, il gestore idrico in, intende avviare dopo avere vinto un bando diRicerche che ha messo a disposizione dell’azienda 400 mila euro per l’efficientamento del sistema. Il progetto trasformera’ il piu’ grande impianto dell’Isola, in undiattraverso una gestione informatica e automatizzata di tutto il sistema. Verranno così eliminate le azioni operative e ripetitive, al fine di garantire minor uso di reagenti e minor consumo energetico. “In una regione povera dipotabile e dove l’85% della risorsa proviene da invasi artificiali e viene resa potabile attraverso 44 impianti di trattamento, e’ compito ...