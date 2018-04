Accordo tra Salvini e Di Maio : «Parlamento subito operativo». Il leader Lega : se vinco in Molise qualcuno scenda dal piedistallo : Matteo Salvini sente Luigi Di Maio al telefono e con spirito di collaborazione per rendere operativo il Parlamento al più presto, i due concordano di votare domani alla presidenza della...

Un giorno da pecora - la Biancofiore : possibile Accordo tra Centro Destra e M5S? Ecco il nome del papabile Premier : ...trovare l'accordo tra l' M5S ed il Centro Destra Il problema palesato da Di Maio alla fine delle prime consultazioni per raggiungere un accordo con la coalizione di Destra è l'incongruenza politica ...

Def - Accordo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini : il leghista Nicola Molteni presidente di commissione : Nuovo accordo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini : il leghista Nicola Molteni con ogni probabilità sarà il presidente della commissione speciale della Camera che si occuperà dell'approvazione dei ...

Accordo distribuzione tra Poste e Intesa : ANSA, - MILANO, 11 APR - Poste Italiane e Intesa Sanpaolo hanno firmato un Accordo quadro triennale per la distribuzione di specifici prodotti e servizi dei due gruppi attraverso una serie di ...

Trasporto aereo : Accordo codeshare Bangkok Airways-Oman Air : Roma, 11 apr. (AdnKronos) – Bangkok Airways e Oman Air hanno firmato l’accordo di codeshare che potenzia dal primo aprile i collegamenti tra l’Oman e le città in Thailandia. In base all’accordo, Oman Air con il suo codice di designazione “WY” sui voli Bangkok Airways, collegherà da Bangkok queste destinazioni: Chiang Rai, Chiang Mai, Phuket, Krabi, Lampang, Trat, Sukhothai e Samui.Questa nuova partnership ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 aprile : L’Accordo tra M5S e Carroccio per portare Giorgetti alla guida della commissione Speciale è cosa fatta : Regge L’accordo 5Stelle-Lega B. si nasconde dietro Carfagna La commissione Speciale della Camera al lumbard Giorgetti: Di Maio non molla l’amico Salvini. Ieri riunione ad Arcore: la deputata sarà coordinatrice di Forza Italia di Marco Palombi Slegàteli di Marco Travaglio Fra i tanti luoghi comuni che circolano sulle intese di governo possibili e/o impossibili, uno dei più ripetuti è questo: il programma dei 5Stelle è molto più simile a ...

25 aprile - raggiunto l’Accordo tra Anpi e Comunità ebraica di Roma : quest’anno la manifestazione sarà unitaria : Via le divisioni, largo all’inclusività. La sindaca di Roma Virginia Raggi, l’Anpi e la Comunità ebraica hanno annunciato che quest’anno la manifestazione del 25 aprile sarà “unitaria e inclusiva”. Su iniziativa del Campidoglio si è arrivati a un accordo tra l’Associazione nazionale dei partigiani d’Italia e la Comunità ebraica della Capitale, dopo i contrasti che l’anno scorso avevano portato ...

Sulla commissione speciale Accordo centrodestra-M5s : Giorgetti verso presidenza : Prima i componenti della commissione che ogni gruppo dovrà comunicare entro domani alle 16 e poi, dopodomani alle 11, l'organo parlamentare si riunirà, nell'aula della commissione Bilancio alla Camera, per votare il presidente della commissione speciale per l'esame degli atti urgenti del governo. Prassi rispettata alla lettera dalla conferenza dei capigruppo, che si è riunita alla Camera per stabilire le modalità con cui verrà costituita la ...

Diritti tv - l'Accordo tra Sky e Mediaset favorisce il canale della Lega : Un mercato stravolto dall'accordo tra Sky e Mediaset, ma nessun problema a presentare la fideiussione da 1,2 miliardi di euro entro i termini previsti, ossia il 26 aprile. È quanto sostengono da ...

Regione Lazio - Barillari : “M5s apre a tutti - tra noi e Zingaretti Accordo che funziona” : “Abbiamo sotterrato l’ascia di guerra della campagna elettorale. C’è in ballo il futuro del nostro Paese. Stiamo aprendo a tutti, vediamo chi ci sta su questi punti e su questo siamo disposti a sederci al tavolo della discussione”. Davide Barillari, consigliere del M5S in Regione Lazio, replica l’apertura nei confronti del Partito Democratico firmata a livello nazionale dal capo politico del Movimento, Luigi Di Maio. ...

Alpitour : rileva Eden Viaggi - firmato Accordo strategico : Roma, 9 apr. (AdnKronos) – Alpitour firma un accordo strategico con Eden Viaggi: il tour operator guidato da Nardo Filippetti entra a far parte della società torinese. L’operazione verrà formalizzata nei prossimi mesi, quando saranno concluse le procedure tradizionali di queste transazioni e verrà dato il via libera da parte delle Autorità competenti. Ad annunciarlo è Alpitour in una nota.Alpitour raggiungendo i circa 2 miliardi di ...

La Ligue 1 sarà trasmessa in chiaro in Cina : Accordo fino al 2021 con CCTV : La Ligue 1 sbarca in chiaro in Cina: stretto un accordo con CCTV per la trasmissione delle gare nel paese asiatico. L'articolo La Ligue 1 sarà trasmessa in chiaro in Cina: accordo fino al 2021 con CCTV è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.