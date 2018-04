Accelerazione LG G6 sull’aggiornamento Android Oreo | nuovi tempi di uscita l’11 aprile

optimaitalia

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Arrivano ulteriori segnali incoraggianti per coloro che in questi mesi hanno acquistato un LG G6 qui in Italia e che, a conti fatti, sono ancora fermi al palo per quanto concerne la distribuzione dell'aggiornamento del sistema operativo. Non molto tempo fa, sulle nostre pagine, abbiamo condiviso coi nostri lettori un punto della situazione riguardante la vicenda, avanzando la forte ipotesi che l'appuntamento dovrebbe essere fissato entro e non oltre il mese di giugno. I segnali odierni, pur non investendo direttamente il pubblico italiano, potrebbero portarci però ad una decisa.In un contesto del genere, infatti, credo sia utile riportare ai nostri lettori quanto pubblicato pochi minuti fa dal sito TheSoul, che dal canto suo ha citato una vera e propria roadmap della compagnia telefonica Fido, operativa in Canada. Oltre a menzionare i top di gamma ...