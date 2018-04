Abusò della figlia della compagna | condanna a otto anni

Bardonecchia - procura di Torino indaga per il blitz della polizia francese : “Abuso in atti di ufficio e violenza privata” : Abuso in atti di ufficio, violenza privata e violazione di domicilio. Sono i reati ipotizzati dalla procura di Torino riguardo al blitz dei doganieri francesi nel centro per l’assistenza ai migranti di Bardonecchia. I magistrati guidati dal procuratore Armando Spataro stanno valutando anche la possibilità di contestare il reato di perquisizione illegale. È questa l’ultima svolta nell’affaire legato all’ingresso in ...

Abuso del Referendum è fuga dalle responsabilità della politica : Certo, la situazione politica dopo il voto del 4 marzo appare decisamente ingarbugliata.Merito o demerito di una legge di fatto proporzionale, anche se mista, alla quale non eravamo più abituati, ma anche di alleanze fittizie create solo per racimolare voti con scadenza e conseguente scioglimento post voto.Di fatto oggi il mazzo di carte si rimescola completamente alla faccia delle alleanze e dei programmi.L'altra cosa certa è che ...

Ex calciatore accusa dirigente della serie C : 'Abusò di me da quando avevo 12 anni' : I carabinieri stanno indagando sulla denuncia di un ex calciatore trentaduenne, il quale accusa un 57enne dirigente della squadra di calcio di serie C 'AC Monzà, di aver abusato sessualmente di lui ...