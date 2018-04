A Technology Hub di Milano nuovo appuntamento per scoprire le tecnologie medicali di

meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Robot che supportano/collaborano con i fisioterapisti e che, attraverso collegamenti audio-video, possono controllare i pazienti, misurarne le performance e monitorarne lo stato di salute tramite sensori tattili e indossabili; esercizi e programmi personalizzati, somministrati sotto forma di videogame interattivi; protesi robotiche sempre più sofisticate, per assistere le persone colpite da disabilità negli scenari di vita quotidiana, fino a dei veri e propri laboratori tecnologici con ambienti di realtà virtuale semi-immersivi, per consentire un coinvolgimento attivo, sostenere la partecipazione e motivare in particolare i bambini durante l’esercizio riabilitativo. In un’epoca di cronicizzazione delle situazioni patologiche e di invecchiamento crescente della popolazione, l’obiettivo comune deve essere una sanità sempre più efficace, personalizzata e sostenibile. La tecnologia, che è ...