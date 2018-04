A scuola di ' mare'

Castellammare - La scuola Di Capua veloce come il vento - quattro allievi sul podio alle finali provinciali di corsa campestre : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Strade groviera, le toppe non bastano. Le buche pullulano dal centro alla periferia Castellammare - Degrado in via Regina Margherita, lite tra rom in ...

Un guardiano armato della scuola della strage in Florida non intervenì per fermare l’assalitore : Un video lo mostra aspettare fuori dalla scuola dove era in corso la sparatoria che ha ucciso 17 persone The post Un guardiano armato della scuola della strage in Florida non intervenì per fermare l’assalitore appeared first on Il Post.