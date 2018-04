A Roma | sventato il sequestro a scopo di rapina | di un imprenditore romano

Sventato a Roma il sequestro di un imprenditore a scopo di rapina - : La polizia ha arrestato tre persone nei pressi dello stadio Olimpico, dove si stava giocando la partita di Champions League tra Roma e Barcellona. I fermati avevano le armi in mano

