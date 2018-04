A fine Maggio LG presenta il suo nuovo Top di gamma “G7ThinQ”

Una Vita anticipazioni : cosa succederà tra fine APRILE e INIZIO MAGGIO 2018? : Nelle puntate di Una Vita in onda tra FINE APRILE e INIZIO MAGGIO 2018, oltre ad assistere al primo bacio tra Simon Gayarre (Jordi Coll) ed Elvira Valverde (Laura Rozalen), i telespettatori capiranno una volta per tutte che la perfida Cayetana Sotelo Ruz (Sara Miquel) ha da sempre inscenato la sua pazzia; scopriamo le novità nel nostro post che riassume le anticipazioni su tutto quello che accadrà nel quartiere di Acacias. Mauro scopre che Sara ...

Il Segreto anticipazioni : cosa succederà tra fine APRILE e INIZIO MAGGIO 2018? : Sono in arrivo tanti colpi di scena nelle prossime settimane di programmazione de Il Segreto; scopriamo col nostro post che racchiude le anticipazioni principali tutto quello che succederà a Puente Viejo tra FINE APRILE e INIZIO MAGGIO 2018: Scontro tra Francisca e Julieta per gli operai. Per via dei metodi duri utilizzati da Mauricio Godoy (Mario Zorrilla), i dipendenti di Saul Ortega (Ruben Bernal) vorranno avere delle MAGGIOri sicurezze sul ...

fine riprese de L’Allieva 2 a maggio? Nuove foto dal set con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi : Sono ancora in corso le riprese de L'Allieva 2, iniziate lo scorso novembre a Roma. Finora sappiamo davvero poco sulla seconda stagione, se non che la trama si concentrerà soprattutto sui libri di Alessia Gazzola intitolati "Le ossa della principessa" (questo potrebbe essere il titolo del primo episodio?), "Una lunga estate crudele" e "Un po' di follia in primavera". Confermato il cast che ha partecipato alla prima stagione: accanto ai ...

Turchia : entro maggio fine dell'offensiva in Siria - poi l'Iraq" : Ma finora non èancora cominciato l'annunciato assedio al centro urbano diAfrin, roccaforte dell'Ypg, dove vivono decine di migliaia dicivili.

La fine del mondo avverrà a maggio - gli indizi nella Bibbia : Quando avverrà la fine del mondo ? Per chi crede che la specie umana sia davvero in grave pericolo, ecco l'ultima teoria di David Meade che riprende dalla Bibbia alcuni indizi sull'arrivo dell' Apocalisse . A maggio si ...

Phil Spencer auspica per il futuro una maggiore inclusività dei videogiochi e la fine dei comportamenti scorretti degli utenti : Come vi avevamo raccontato nella giornata di ieri, Phil Spencer ha aperto con un lungo intervento il DICE Summit 2018 di Las Vegas, parlando di numerosi temi che riguardano l'industria e concentrandosi nell'auspicare una maggiore inclusività per il futuro. Come riporta Polygon, il capo della divisione Xbox ha inoltre condannato i comportamenti dannosi di alcuni utenti, a causa dei quali molto spesso le donne e le minoranze non si sentono ...