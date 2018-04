A Cagliari un orto elfico con i bambini della scuola dell' infanzia

Aeroporto di Cagliari punta a superare traguardo 4 milioni di passeggeri : Teleborsa, - Dal 1° gennaio al 15 marzo 2018, i passeggeri in arrivo e partenza allo scalo Cagliaritano Mario Mameli sono stati 551.097 , +9,49% rispetto al 2017, , di cui 478.059 , +4,52%, sui ...

Si parlerà del biglietto unico e del nuovo sistema tariffario integrato del trasporto pubblico regionale martedì a Cagliari - nella sala ... : ... il mantenimento di tariffe preferenziali per le categorie "studenti" e "over65" , coerentemente con la politica adottata dalla Giunta volta a combattere la dispersione scolastica e a limitare l'...

Aeroporto di Trapani - due nuovi collegamenti con Malta e Cagliari con Aliblue : A breve saranno in vendita i nuovi collegamenti diretti di #Aliblue Malta da #Trapani per #Cagliari e #Malta. Le due nuove #rotte saranno disponibili dal prossimo mese di aprile. Il volo Trapani - ...

Morto Astori - Cagliari e Fiorentina ritirano la maglia numero 13. "Sarà per sempre tua" : Nessuno indosserà più la sua maglia, né al Cagliari né alla Fiorentina. La società rossoblù e quella viola, rispettivamente la squadra che ha...

Morto Davide Astori : il difensore della Fiorentina lascia la compagna Francesca Fioretti e una bimba Malore in hotel - rinviate Fiorentina-Udinese e Genoa-Cagliari : Dramma nel calcio italiano per la morte di Davide Astori: ecco chi era il 31enne difensore centrale della Fiorentina e della nazionale, che lascia la compagna, l'ex gieffina Francesca Fioretti, e...

Il Forum Connect 2019 assegnato all'Aeroporto di Cagliari Elmas : Si svolgerà all'Aeroporto di Cagliari Elmas il " Forum Connect" 2019 , la kermesse mondiale che vede riuniti compagnie aeree e tour operator sul fronte della programmazione degli slot. L'appuntamento ...

CIPE stanzia fondi per opere Sardegna e investimenti Aeroporto di Cagliari : Teleborsa, - V i a libera del CIPE a nuove risorse per infrastrutture in Sardegn a, relative a opere stradali, aeroportuali, ferroviarie e per le dighe. Il Comitato per la programmazione economica ha ...

Aeroporto Cagliari - Ryanair si rafforza e lancia nuove rotte verso l'UE : Teleborsa, - Ryanair rafforza il suo presidio sull'Aeroporto Mario Mameli di Cagliari , gestito dalla società Sogaer , con nuove rotte che collegano la città sarda all'Europa. I nuovi collegamenti ...

Aeronautica : trasporto urgente di un neonato da Cagliari a Genova : Un neonato di appena undici giorni, in pericolo di vita per le sue condizioni cliniche, è stato trasportato d’urgenza questa mattina da Cagliari a Genova a bordo di un aereo Falcon 50 del 31/o Stormo dell’Aeronautica Militare. Il piccolo paziente, protetto in una culla termica, è stato poi trasferito in ambulanza per essere ricoverato nell’Istituto pediatrico Giannina Gaslini. Il neonato è stato accompagnato dalla madre e da ...

Cagliari - dimentica portafoglio con seimila euro al bar dell'aeroporto : glielo restituiscono sull'aereo : dimentica il borsellino, con all'interno più di seimila euro, sul bancone del bar dell'aeroporto di Cagliari per la fretta di prendere il volo in partenza per Milano, ma la barista lo consegna alla ...

Aeroporto Cagliari - due nuove rotte verso la Spagna dal prossimo inverno : Teleborsa, - Ryanair collegherà con sei nuove rotte l' Italia alla Spagna . In particolare, dall' Aeroporto di Cagliari Ryanair volerà a Siviglia e a Valencia . La compagnia aerea low cost, inoltre, ...