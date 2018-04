8 cibi che combattono le infiammazioni e ci fanno vivere meglio

Ecco 5 cibi che devi mangiare se non vuoi ammalarti alla prostata : L'importanza del cibo nella nostra vita non è solo importante, è fondamentale. Noi alla fine siamo ciò che mangiamo, tutto ciò che assumiamo sotto forma di cibo si trasforma in sostanze più o meno importanti che nutrono il nostro organismo. Un numero sempre crescente di studi conferma che alcuni alimenti, più di altri, ci tengono lontani dalle malattie. L'importanza dei cinque cibi nella nostra dieta Secondo il dottor Vincenzo Mirone, direttore ...

Prostata - ecco i cinque cibi che devi mangiare se non ti vuoi ammalare : i consigli dei medici : Un numero sempre maggiore di studi scientifici hanno confermato quanto alcuni alimenti riescano a tenere lontane alcune malattie della Prostata. Tra questi spiccano cibi come lo zenzero, il cioccolato, il vino rosso, il pesce azzurro e le verdure. Secondo il dotto Vincenzo Mirone, direttore del dipa

Alimenti : sviluppato il patch trasparente che svela le insidie nei cibi : Questa carne sarà ancora buona? A rispondere ai dubbi di tante massaie sono ora i ricercatori canadesi della McMaster University: hanno sviluppato un test che permetterà di accertare se la carne, il latte o altri Alimenti e bevande sono sicuri da mangiare o è meglio buttarli. Il tutto grazie a un patch trasparente che segnala la presenza di una contaminazione. Il patch può essere incorporato direttamente nelle confezioni degli Alimenti, ...

Stop ai falsi cibi italiani : scatta l'obbligo dello stabilimento in etichetta. Masiello - Coldiretti - : ritorno alla trasparenza. : Da oggi scatta l'obbligo di indicare nelle etichette degli alimenti sede ed indirizzo dello stabilimento di produzione o confezionamento, con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 145/2017. Si ...

Dieta anticancro : da nausea ad anemia - ecco i cibi che aiutano ad affrontare la matattia : Sempre più spesso, infatti, si sente parlare di Dieta anticancro e di nutrigenomica, ovvero una moderna scienza che studia gli effetti dell'alimentazione su ciascun individuo, influenzando la ...

Ora legale : lancette avanti di un'ora - a letto un'ora dimeno. I cibi che aiutano a dormire meglio : Per un passaggio più morbido dall'ora solare a quella legale il consiglio della Coldiretti per chi soffre di insonnia è quello di consumare pane, pasta e riso, ma anche lattuga, radicchio, aglio e formaggi freschi, uova bollite, latte caldo e frutta dolce. In vista del ritorno dell'ora legale, stanotte, che ci accompagnerà fino al 28 ottobre, Coldiretti afferma che "un italiano su cinque ha difficoltà a dormire. E il ...

cibi gluten free : arriva il decreto che li mantiene gratuiti per i 200.000 celiaci in Italia : Di Cibi gluten free, cioè senza glutine, si è parlato più volte nel recente passato soprattutto per l’aumento evidente delle vendite di questa categoria di prodotti destinati alle persone affette da celiachia, una patologia che richiede l’eliminazione del glutine dalla propria dieta rendendo necessario seguire un’alimentazione che comprenda prodotti che non contengono glutine. In Italia la legge offre l’assistenza ai ...

