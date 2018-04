400 donne Pd a vertici | ora protagoniste

Rivolta delle donne Pd - in 400 scrivono ai vertici : 'Non ci fidiamo più di voi' : ... ispirata a merito, competenze e rappresentatività politica territoriale, piuttosto che a logiche di fedeltà politica. Ferma restando la necessità di rilanciare la Conferenza delle Democratiche, da ...

Pd - la rivolta delle donne contro Matteo Renzi : 'Ci escludete'. Le 400 guidate da Francesca Puglisi : Un nuovo caso nel Pd, un appello di oltre 400 donne democratiche ai vertici del partito, bollato come 'sempre più chiuso e trincerato dietro trattative di soli uomini'. Un appello per chiedere che le ...

La rivolta di 400 donne Pd contro i vertici del partito : "Non ci fidiamo più di voi" : Un appello di oltre 400 donne Dem al vertice del partito ("sempre più chiuso" e trincerato "dietro trattative di soli uomini") per tornare a essere protagoniste. A promuoverlo è Francesca Puglisi, già presidente della Commissione contro il Femminicidio del Senato. Nel documento, oltre a dire che non ci si può più fidare del gruppo dirigente, si chiede che "le Regioni a guida PD introducano la doppia preferenza ...

Pd - oltre 400 donne a vertici partito : “Trattative di soli uomini. Non ci fidiamo più di voi. M5s - Lega e Fi più rosa di noi” : Un appello di oltre 400 donne del Pd al vertice del partito (“sempre più chiuso” e trincerato “dietro trattative di soli uomini”) per tornare a essere protagoniste. A promuoverlo è Francesca Puglisi, già presidente della commissione contro il Femminicidio del Senato, ma soprattutto ex componente della segreteria Renzi con deLega alla scuola. documento, oltre a dire che non ci si può più fidare del gruppo dirigente, e a ...