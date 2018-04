40 mln fatture false | 7 misure cautelari

Scoperte fatture false per oltre 3 mln : ANSA, - NAPOLI, 26 MAR - fatture false per oltre 3 milioni di euro sono state Scoperte dalla Guardia di Finanza nel Napoletano. E beni mobili, quote societarie e disponibilità finanziarie per oltre 1,...

Milano : fatture false per 30 mln - 14 denunce : Milano, 28 feb. (AdnKronos) – fatture false per 30 milioni di euro, 14 persone denunciate per violazioni della normativa penale tributaria e una per il reato di favoreggiamento, per le quali la Procura ha già chiesto il rinvio a giudizio. Questo il bilancio di una operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Milano e dall’Agenzia delle entrate che hanno individuato un articolato sistema aziende, nazionali e comunitarie, abilitate ...

Brescia : false fatture per 8 mln euro - 32 denunce della Gdf : Milano, 21 feb. (AdnKronos) - Emetteva false fatture per il noleggio di mezzi che in realtà risultavano impiegati, nello stesso periodo, presso altri cantieri situati in varie provincie della Lombardia, Piemonte e del Veneto. Con tale escamotage, l’imprenditore realizzava un duplice illecito profitt