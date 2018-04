2017 d' oro per Exor degli Agnelli Le scommesse vinte da Partner Re Gioie per Yaki anche

affaritaliani

: Il 2017 è stato l'anno d'oro per l'export di formaggi e latticini all'estero, peccato che agli agricoltori non arri… - GiornTreviglio : Il 2017 è stato l'anno d'oro per l'export di formaggi e latticini all'estero, peccato che agli agricoltori non arri… -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Giornata da dimenticare per il titoloche in borsa perde oltre il 3%, contro lo 0,75% ceduto dal Ftse Mib (per il rapido deteriorarsi dei rapporti tra Usa e Russia a seguito della minaccia di Donald Trump di lanciare un attacco missilistico contro la Siria) Segui su affaritaliani.it