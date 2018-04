Zuckerberg si scusa al Congresso Usa

: Vedo #Zuckerberg chiede ripetutamente scusa durante la sua udienza pubblica al Senato, non mi sembra stia andando tanto bene - Maintoni : Vedo #Zuckerberg chiede ripetutamente scusa durante la sua udienza pubblica al Senato, non mi sembra stia andando tanto bene - MarioIorioONE : RT @HuffPostItalia: Mark Zuckerberg si scusa davanti al Congresso Usa: 'Ho sbagliato' - MRGualano : RT @HuffPostItalia: Mark Zuckerberg si scusa davanti al Congresso Usa: 'Ho sbagliato' -

"Mi dispiace" per gli abusi effettuati sugli account degli utenti di Facebook. "Non abbiamo affrontato in modo sufficiente le nostre responsabilità ed è stato un grosso errore. E' stato un mio errore e mi dispiace". Così il Ceo di Facebook,alle commissioni Commercio e Giustizia del Senato Usa, riferendosi al caso di Cambridge Analytica. "Non basta connettere le persone e dar loro voce".ha ricordato la solidarietà e i fondi raccolti per le catastrofi: 20mln per i danni dell'urugano Harvey, per esempio.(Di martedì 10 aprile 2018)