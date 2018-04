Zuckerberg - sbagliato con C. Analytica : ROMA, 10 APR - "Mi dispiace" per gli abusi effettuati sugli account degli utenti di Facebook. Cosi' Mark Zuckerberg scandisce le sue scuse in apertura dell'audizione alla commissione congiunta ...

Zuckerberg - sbagliato con C. Analytica : ANSA, - ROMA, 10 APR - "Mi dispiace" per gli abusi effettuati sugli account degli utenti di Facebook. Cosi' Mark Zuckerberg scandisce le sue scuse in apertura dell'audizione alla commissione congiunta ...

Facebook : mea culpa di Zuckerberg al Congresso : 'Ho sbagliato' : 'Mentre Facebook è cresciuto, le persone di tutto il mondo hanno ottenuto un nuovo potente strumento per rimanere in contatto con le persone che amano, far sentire la propria voce e costruire nuove ...

Mark Zuckerberg si scusa davanti al Congresso Usa : "Ho sbagliato" : "Non abbiamo fatto abbastanza per impedire che questi strumenti vengano utilizzati in modo dannoso. Non abbiamo affrontato in modo sufficiente le nostre responsabilità ed è stato un grosso errore. E' stato un mio errore e mi dispiace". Lo ha detto Mark Zuckerberg davanti alle commissioni Commercio e Giustizia del Senato Usa."Non basta connettere le persone e dar loro voce: bisogna garantire verità e sicurezza. Facebook ...

Tutte le volte che Mark Zuckerberg ha sbagliato e si è scusato : E il futuro della piattaforma social più forte e potente del mondo è ancora tutto da decifrare. Mark Zuckerberg ha sbagliato altre volte, per sua stessa ammissione e si è scusato. Novembre 2003: ...