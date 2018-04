Zuckerberg : “Colpa mia - poca prevenzioneChiaro errore con Cambridge Analytica” : Zuckerberg : “Colpa mia, poca prevenzioneChiaro errore con Cambridge Analytica” Il Ceo e fondatore di Facebook ha ammesso: “E’ ovvio che non abbiamo fatto abbastanza per prevenire l’uso improprio dei dati” Continua a leggere

Zuckerberg ammetterà a Congresso - 'E' colpa mia' : ... Zuckerberg procederà illustrando punto per punto come Facebook intende intervenire da ora in avanti.Le audizioni saranno trasmesse in streaming sui siti delle Commissioni interessate. Ansa