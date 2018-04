Zuckerberg al Congresso Usa | cento sagome davanti a Capitol Hill

Zuckerberg ammetterà a Congresso - 'E' colpa mia' : ... Zuckerberg procederà illustrando punto per punto come Facebook intende intervenire da ora in avanti.Le audizioni saranno trasmesse in streaming sui siti delle Commissioni interessate. Ansa

6 domande non gradite che il Congresso dovrebbe fare a Zuckerberg (secondo il Financial Times) : Il prossimo 11 aprile, Mark Zuckerberg testimonierà davanti al Congresso degli Stati Uniti, chiamato a rendere conto della gestione dei dati degli utenti del social network. I legislatori americani, infatti, hanno chiesto al fondatore di Facebook di recarsi personalmente a Capitol Hill in seguito allo scandalo di Cambridge Analytica, la società di dati usata anche dalla campagna Trump che ha presumibilmente abusato delle ...

Le 6 domande che il Congresso dovrebbe fare a Zuckerberg. Suggerite dal Financial Times : I profitti derivanti dalla pubblicità mirata hanno reso Facebook una delle più grandi aziende al mondo: l'anno scorso ha generato un reddito netto di 16 miliardi di dollari con entrate per quasi 40 ...

È il giorno di Mark Zuckerberg al Congresso : Oggi testimonierà davanti al Senato in un'attesa audizione sul caso Cambridge Analytica e le interferenze della Russia nelle elezioni presidenziali statunitensi The post È il giorno di Mark Zuckerberg al Congresso appeared first on Il Post.

Cosa dirà Mark Zuckerberg al Congresso Usa : il testo : ... 'La mia priorità principale è sempre stata la nostra missione sociale di collegare le persone, costruire comunità e avvicinare il mondo. Gli inserzionisti e gli sviluppatori non avranno mai la ...

Zuckerberg davanti al Congresso : dove seguire le audizioni in diretta : (Photo by Justin Sullivan/Getty Images) La resa dei conti è arrivata. Mark Zuckerberg sta per parlare davanti ai Comitati di Commercio e Giustizia del Senato e alla Commissione per l’Energia e il Commercio della Camera. Il Congresso degli Stati Uniti è pronto a interrogare il ceo di Facebook sullo scandalo Cambridge Analytica, che ha coinvolto 87 milioni di utenti della piattaforma. Nel corso delle prime interviste il fondatore del social ...

Facebook - al Congresso l'autocritica di Zuckerberg : 'Ho fatto errori - rimedierò' : Nel testo, Zuckerberg scrive che 'mentre Facebook è cresciuto, le persone di tutto il mondo hanno ottenuto un nuovo potente strumento per rimanere in contatto con chi amano, far sentire la propria ...

Cosa dirà Mark Zuckerberg al Congresso : Mark Zuckerberg arriva al Senato (Foto: Alex Wong/Getty Images) “È stato un mio errore e mi dispiace. Io ho creato Facebook, io lo gestisco e io sono responsabile di ciò che accade”. Mark Zuckerberg è arrivato a Washington e si sta preparando per la sua full immersion di due giorni al Congresso. Prima al Senato, poi alla Camera, il ceo di Facebook dovrà rispondere alle domande dei politici. Temi principali: l’influenza della sua azienda ...

Cosa rischia Zuckerberg dopo l'audizione al Congresso Usa : Saranno due giorni cruciali per Mark Zuckerberg, quando domani e dopodomani testimonierà davanti alle commissioni del Congresso Usa. E davanti a una serie di parlamentari che appaiono tanto confusi quanto agguerriti. Probabilmente l’obiettivo del Ceo di Facebook sarà quello di scusarsi per gli errori, rassicurare il Congresso che la sua piattaforma non sia sfruttata per manipolazioni, e spiegare come saranno meglio protetti i ...

Cambridge Analytica - Zuckerberg si scusa di nuovo : al Congresso dirà "è colpa mia" : Diffusa la testimonianza pronta per l'audizione di domani. Intanto, Facebook sospende CubeYou.com: abuso nell'uso dei dati

Scandalo profili - Zuckerberg al Congresso Usa ammetterà : 'Colpa mia' : Il ceo di Facebook, Mark Zuckerberg, intende presentarsi in audizione al Congresso Usa sottolineando la sua personale responsabilità negli errori commessi nel caso Cambridge Analytica. E' quanto ...

Mea culpa di Zuckerberg a congresso Usa : 19.10 Il fondatore di Facebook, Zuckerberg, dirà al congresso americano, nelle audizioni di domani e mercoledì, che ha "fatto un errore" personale per non aver contrastato in maniera efficace il cattivo utilizzo delle risorse e dei dati del social network. "Non abbiamo fatto abbastanza per impedire che questi strumenti vengano utilizzati in modo dannoso. Non abbiamo affrontato in modo sufficiente le nostre responsabilità ed è stato un grosso ...