Youtube raccoglie dati sui bambini per la pubblicità? Cosa denunciano i consumatori

agi

: Dopo Facebook, anche YouTube sotto accusa. Secondo le associazioni americane dei consumatori raccoglie i dati dei b… - tg2rai : Dopo Facebook, anche YouTube sotto accusa. Secondo le associazioni americane dei consumatori raccoglie i dati dei b… - vitoperrino : «Youtube raccoglie illegalmente i dati sui bambini»: la denuncia negli Usa http: - FabioCarbone__ : @TweetNewsIta Non credo che sia youtube che raccoglie dati illegalmente, ma credo siano i loro genitori che li appi… -

(Di martedì 10 aprile 2018) YouTube raccoglierebbesuiper traghettare meglio le pubblicità: è questa l’accusa presentata da una coalizione statunitense di 23 gruppi in difesa dei, della privacy e dei minori alla Federal Trade Commission americana (la Commissione federale per il commercio). Secondo la coalizione, la piattaforma di condivisione video (di proprietà di Google) ha raccolto e tratto profitto dalle informazioni personali di, sebbene l'accesso alla piattaforma sia formalmente consentito solo dai 13 anni in su. Al contrario, sostengono le categorie, YouTube avrebbe dovuto ottenere il consenso dei genitori prima di raccogliere informazioni susotto i 13 anni, come richiesto da una legge federale, il Children's Online Privacy Protection Act (Coppa) approvato nel 1998 dal Congresso americano ed entrato in vigore nel 2000. ...