Xiaomi Redmi Note 5 in arrivo in versione Red

Nuove informazioni su Xiaomi Mi 6X/Mi A2 e Redmi Y2 - presto in India : Xiaomi Mi 6X, che potrebbe essere commercializzato nei mercati internazionali come Xiaomi Mi A2, potrebbe utilizzare un SoC MediaTek Helio P60. Nuovi rumor anche su Xiaomi Redmi Y2 in India. L'articolo Nuove informazioni su Xiaomi Mi 6X/Mi A2 e Redmi Y2, presto in India proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi A1 riceve un kernel di Francisco Franco - Redmi Note 5 Pro un port di LineageOS 15.1 : Mentre il noto developer Francisco Franco rilascia due kernel per Xiaomi Mi A1, è disponibile un porting non ufficiale di LineageOS 15.1 per Xiaomi Redmi Note 5 Pro. L'articolo Xiaomi Mi A1 riceve un kernel di Francisco Franco, Redmi Note 5 Pro un port di LineageOS 15.1 proviene da TuttoAndroid.

La custom recovery TWRP è disponibile per Xiaomi Redmi Note 5 Pro e altri dispositivi : Il team di sviluppo di TWRP rilascia la custom recovery per alcuni dispositivi, tra cui due smartphone Xiaomi, uno di Sony e lo smartwatch Wear24 di Verizon. L'articolo La custom recovery TWRP è disponibile per Xiaomi Redmi Note 5 Pro e altri dispositivi proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Xiaomi Mi A1 - Redmi Note 4 - Mi Max 2 - Note 5A a prezzi scontati con garanzia Europa : Una serie di interessanti sconti sugli Smartphone Xiaomi Mi A1, Redmi Note 4, Mi Max 2, Redemi Note 5A, Mi Note 3 a prezzi ribassati con garanzia e spedizioni Europa in 3-7 giorni lavorativi comprese: i dettagli.Se state cercando uno Smartphone di qualità costruttiva e supporto software di buon livello ma non avete dei budget di spesa particolarmente alti, molti forse vi consiglieranno un dispositivo Xiaomi.L’azienda Cinese sta piano piano ...

Recensione Xiaomi Redmi Note 5 : il nuovo re della fascia media? : Xiaomi Redmi Note 5, nonostante la confusione di nomi tra versione cinese o indiana e le fotocamere posteriori alla iPhone X, è un vero e proprio candidato alla corona di re della fascia media. Ma riesce ad ottenere la corona? Scopriamolo nella nostra Recensione di Xiaomi Redmi Note 5! L'articolo Recensione Xiaomi Redmi Note 5: il nuovo re della fascia media? proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 5 indiano (Redmi 5 Plus) riceve la ROM MIUI 9.5 Global : Lo Xiaomi Redmi Note 5 indiano sta iniziando a ricevere la ROM MIUI 9.5 Global. L'aggiornamento finalmente rende le notifiche della ROM di Xiaomi in linea con quelle di Android stock per i dispositivi con Android 7.0+. Vale la pena ricordare che in India viene venduto col nome Redmi Note 5 il device che in Cina (e non solo) è invece noto come Redmi 5 Plus. L'articolo Xiaomi Redmi Note 5 indiano (Redmi 5 Plus) riceve la ROM MIUI 9.5 Global ...

Xiaomi Mi MIX 2 - Redmi 5 Plus - Mi A1 e molto altro in offerta su Lightinthebox : Scopriamo tantissime nuove offerte di Lightinthebox, il noto store online cinese che ci propone smartphone a prezzi imbattibili e tantissimi accessori, tutti davvero interessanti. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2, Redmi 5 Plus, Mi A1 e molto altro in offerta su Lightinthebox proviene da TuttoAndroid.

MIUI 9 Global Beta arriva su Xiaomi Redmi Note 5 Pro - la versione stabile invece ha qualche bug : La versione 9.5 di MIUI 9 sta creando diversi problemi ai suoi possessori, con consumi elevati e mancate notifiche degli allarmi. Nel frattempo Xiaomi Redmi Note 5 Pro sta per ricevere una Global Beta basata su Android Oreo. L'articolo MIUI 9 Global Beta arriva su Xiaomi Redmi Note 5 Pro, la versione stabile invece ha qualche bug proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi 5 Plus è disponibile da MediaWorld a 199 euro - solo nei negozi fisici : Xiaomi continua a rafforzare la propria presenza in Italia e raggiunge un nuovo accordo con MediaWorld per la distribuzione, solamente nei punti vendita fisici, dei propri prodotti. L'articolo Xiaomi Redmi 5 Plus è disponibile da MediaWorld a 199 euro, solo nei negozi fisici proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi 5 Plus in Italia : prezzo offerta da Mediaworld : Finalmente potete acquistare con garanzia Italiana lo Xiaomi Redmi 5 Plus venduto direttamente da Mediaworld: ecco il prezzo in Italia in offertaSegnaliamo a tutti i nostri amici lettori che a partire da domani 22 marzo e fino al 28 dello stesso mese potrete acquistare il nuovo smartphone android di fascia media Xiaomi Redmi 5 Plus con garanzia ufficiale e supporto consumatore Italia.Xiaomi Redmi 5 Plus acquistabile con garanzia Italia: la prima ...

Xiaomi Redmi Note 5 Pro : Project Treble con Android 8.1 Oreo e LineageOS 14.1 non ufficiale : Xiaomi Redmi Note 5 Pro riceve un porting non ufficiale di LineageOS 14.1, ma i modelli indiani possono già installare la nuova versione del firmware aggiornato ad Android 8.1 Oreo, con Project Treble. L'articolo Xiaomi Redmi Note 5 Pro: Project Treble con Android 8.1 Oreo e LineageOS 14.1 non ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Lo Xiaomi Redmi Note 5 cinese fa più punti su AnTuTu della versione Pro indiana : Dopo essere stato presentato in India lo scorso mese, ieri lo Xiaomi Redmi Note 5 è stato lanciato anche in Cina. Con una sorpresa per i risultati su AnTuTu L'articolo Lo Xiaomi Redmi Note 5 cinese fa più punti su AnTuTu della versione Pro indiana proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 5 (Pro) nuova versione : camere diverse con AI - e Android Oreo : Ufficializzata oggi in Cina una nuova versione dello Xiaomi Redmi Note 5 (Pro) con alcuni cambiamenti nel comparto multimediale, l’aggiunta dell’intelligenza artificiale e di Android Oreo.Da poche ore in Cina il colosso Xiaomi ha presentato una nuova variante, non sappiamo se è destinata solo al mercato cinese, del suo Redmi Note 5 (Pro).Rispetto alla versione precedentemente ufficializzata in India, ci sono alcuni cambiamenti.Xiaomi ...