Wrestlemania 34 | ecco cosa è successo | chi sono i nuovi campioni?

(Di martedì 10 aprile 2018) Emozioni, spettacolo e risultati a sorpresa. In34 VIDEO non ci si è certo annoiati e gli appassionati di #wrestling hanno vissuto senz'altro una nottata da ricordare.pochi i wrestler cheriusciti a conservare i loro titoli di campione, abbiamo tantidetentori dei titoli. E in più si è rivisto all'opera Undertaker. Ha risposto alla sfida di #John Cena e lo ha battuto in nemmeno tre minuti. Ricapitoliamo dunque brevemente quantoin questa edizione dello show di wrestling più atteso dell'anno.34:è cambiato? Matt Hardy si è aggiudicato la Andre the Giant Battle Royal grazie al decisivo aiuto di Bray Wyatt, mentre tra le donne si è imposta Naomi che ha eliminato, come ultima, Bayley. La #WWE ha un nuovo campione nella divisione Cruiserweight. È Cedric Alexander, che ha battuto Mustafa Ali. Non ha cambiato mano il titolo ...