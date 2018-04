WRC 2018 | Tour de Corse Ogier vince la battaglia dei Seb

WRC 2018 - Tour de Corse. Ogier l'indomabile : Ogier voto 10 : non ci sono più aggettivi per definirlo, che il ritorno di Loeb lo abbia stimolato a migliorarsi ulteriormente? Sembrerebbe di sì! Tanak voto 9 : la Corsica era sempre stata la gara in ...

DIRETTA/ Rally di Corsica 2018 : streaming video e tv. Ogier primo nella SS1 - ma Loeb è vicino! (WRC) : DIRETTA Rally di Corsica 2018: info tv e streaming video della prima giornata della prova delle 10.000 curve. Si accende quindi la grande classica del Mondiale Wrc.(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 11:29:00 GMT)

WRC 2018 Tour de Corse : gli orari TV su Sky : ...39 PS10 Novella 2 Domenica 8 aprile 2018 09:23 PS11 Vero-Sarrola-Carcopino , 55,17 km, 12:18 PS12 Pénitencier de Coti-Chiavari , 16,25 km, , Power Stage, , diretta TV su Sky Sport Plus, WRC 2018 Tour ...

WRC 2018 - l'isola delle emozioni al Tour de Corse : Poco meno di novemila chilometri quadrati di terra, uno sputo in un Oceano, stretti fra la Francia e l'Italia, politicamente transalpina ma sentimentalmente più vicina alla dirimpettaia Sardegna. La ...

WRC 2018 - corsi e ricorsi del Tour de Corse : La gara che si svolge sull'isola è anche denominata la "corsa delle 10.000 curve" e proprio per questo sarà fondamentale riuscire ad avere un ritmo molto costante e delle note pressoché perfette. La ...

WRC Messico 2018 : l'intervista a Pierre Budar - Direttore di Citroën Racing : È anche il nostro secondo podio consecutivo dell'anno: vuol dire che siamo sulla strada giusta, e inoltre siamo a un solo punto dal secondo posto nel campionato del mondo costruttori. Dopo essere ...

WRC 2018 : nel weekend il Rally del Messico - info diretta tv streaming Video : Torna nel week-end il mondiale #Rally WRC che, a partire da giovedì 8 marzo, fara' tappa nel continente americano per il Rally del Messico. L’evento, attesissimo di per sé, può contare sulla presenza del campionissimo Sebastian Loeb, al ritorno in gara dopo diversi anni di assenza dal circuito mondiale. Il ritorno del re Loeb: il francese può impensierire i rivali? La partecipazione del nove volte campione del mondo mette un po’ in secondo piano ...

Rally del Messico 2018/ Streaming video e diretta tv : percorso e orario (Mondiale WRC - oggi 9 marzo) : diretta Rally del Messico 2018, info Streaming video e tv. Terza tappa del Mondiale Wrc 2018, si corre sullo sterrato attorno a Leon (oggi venerdì 9 marzo)(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 05:42:00 GMT)

WRC 2018 - rally di Svezia : l'Ogier furioso : Non si vedeva così tanta neve al rally di Svezia dal 2011, ed in questa edizione davvero da "winter rally" della gara scandinava, è stata proprio la neve a cambiare completamente le carte in tavola, ...

WRC 2018 - rally di Svezia : Hyundai - la vita è belga : Sorprende ritrovare la M-Sport, oggi M-Sport Ford, invece, in fondo alla graduatoria. Non tutte le ciambelle possono riuscire col buco, certo. Partire davanti non ha sicuramente facilitato il compito ...

WRC 2018 - rally di Svezia : meglio Solberg che male accompagnati : Dividendo la propria carriera fra Ford e Sauber, Petter diventerà presto un personaggio di primissimo piano nel mondo del WRC, arrivando a laurearsi tre volte vicecampione del mondo e, nel 2003, ...

WRC 2018 : le insidie del rally di Svezia : Il rally di Svezia sarà il secondo appuntamento del 2018, e chi arriva da favorito a questo evento è sicuramente lo squadrone Toyota visto i numerosi chilometri di test svolti nelle ultime settimane e ...