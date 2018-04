Wolfenstein 2 | The New Colossus per Switch torna a mostrarsi in un nuovo video di gameplay

Un breve video gameplay off-screen mostra la versione Switch di Wolfenstein 2 The New Colossus : Come ormai saprete, Wolfenstein 2 The New Colossus arriverà anche su Nintendo Switch e l'annuncio, insieme a quello di DOOM, è stata una vera sorpresa per tutti i possessori della console ibrida.Al momento non state condivise notizie sulla data di lancio di Wolfenstein 2 The New Colossus per Switch, tuttavia, grazie a un filmato condiviso da US Gamer, possiamo dare un veloce sguardo al gioco.In occasione del PAX East di Boston, infatti, il ...

Anche Nintendo annuncia la line-up per il PAX East 2018 : Dark Souls Remastered e Wolfenstein II The New Colossus tra i protagonisti : Il prossimo 5 aprile inizierà il PAX East di Boston, che durerà fino all'8 aprile. Nella giornata di oggi abbiamo già dato uno sguardo ai titoli che porterà Square Enix all'importante manifestazione, ora è il turno di Nintendo.Come riporta Rollingstone.com, la grande N porterà al PAX East giochi di un certo peso, tra i protagonisti della line-up, infatti, troviamo Dark Souls Remastered e Wolfenstein II The New Colossus, ma c'è dell'altro come ...

Il creative director di Wolfenstein II : solo Bethesda avrebbe dato vita al progetto : I due giochi di Wolfenstein realizzati da MachineGames sono molto diversi da altri sparatutto pubblicati di recente, non solo per la loro completa messa a fuoco su una modalità di gioco a giocatore singolo, ma anche per i temi audaci che vengono esplorati nella trama.Come riporta Wccftech, parlando con GamesBeat il direttore creativo, Jens Matthies, ha commentato un confronto con Call of Duty WWII esprimendo la sua convinzione che solo Bethesda ...

Wolfenstein II : The New Colossus per Switch sarà mostrato al Bethesda Gameplay Day : Gli ultimi annunci provenienti dal Nintendo Direct hanno regalato nuove gradite sorprese ai possessori di Nintendo Switch, l'evento è stata l'occasione per annunciare diversi giochi in arrivo per l'ibrida, come Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Okami HD e Super Smash Bros. Ma non bisogna dimenticare che anche un altro importante titolo arriverà sulla console di Nintendo, stiamo parlando di Wolfenstein II: The New Colossus.Fino a questo momento ...

Wolfenstein II The New Colossus : il DLC Le mirabolanti imprese del Capitano Wilkins è ora disponibile : Bethesda annuncia tramite un comunicato che Il DLC di Wolfenstein II: The New Colossus intitolato Le mirabolanti imprese del Capitano Wilkins è ora disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Le mirabolanti imprese del Capitano Wilkins è l'ultimo contenuto aggiuntivo della trilogia Le Cronache della Libertà e racconta le avventure di un veterano dell'esercito americano combattente per la resistenza, il Capitano Gerald Wilkins. Viaggiate ...

Wolfenstein II : The New Colossus – Disponibile il DLC : A partire da oggi, è ufficialmente Disponibile il DLC di Wolfenstein II: The New Colossus Le mirabolanti imprese del Capitano Wilkins per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Wolfenstein II The New Colossus: Disponibile il DLC Le mirabolanti imprese del Capitano Wilkins è l’ultimo contenuto aggiuntivo della trilogia Le cronache delle libertà e racconta le avventure di un veterano dell’esercito ...

Wolfenstein II The New Colossus Le mirabolanti imprese del Capitano Wilkins ora disponibile : trailer di lancio : Tramite un comunicato stampa, Warner Bros. e Bethesda ci fanno sapere che Wolfenstein II The New Colossus Le mirabolanti imprese del Capitano Wilkins - il nuovo DLC del secondo capitolo della serie, uscito lo scorso autunno - è ora disponibile per le piattaforme PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per l'occasione, l'editore ha anche pubblicato un trailer di lancio del contenuto aggiuntivo. Wolfenstein II The New Colossus Le mirabolanti imprese del ...

Wolfenstein II The New Colossus : in arrivo il DLC Le Mirabolanti Imprese del Capitan Wilkins : Come riportato da Eurogamer.net, Bethesda tramite un tweet ha confermato per il 13 marzo la data d'uscita di "Le Mirabolanti Imprese di Capitan Wilkins" che sarà reso disponibile per tutti i possessori del Season Pass o acquistabile singolarmente al prezzo di 9,99 euro. Dalla descrizione del PlayStation Store: "In fuga sin da quando la macchina da guerra nazista ha devastato Manhattan con una bomba atomica, Wilkins fa ritorno a casa per ...

Wolfenstein 2 The New Colossus : il DLC "I diari dell'agente Morte Silenziosa" sbarca su PS4 - PC e Xbox One : Mentre le ultime notizie sull'apprezzato Wolfenstein 2 The New Colossus ci parlavano della versione Nintendo Switch, ecco che oggi arrivano novità sul nuovo contenuto per l'apprezzato sparatutto.Infatti, come segnala PCGamer, è ora disponibile il DLC "I diari dell'agente Morte Silenziosa". La nuova espansione di Wolfenstein 2 The New Colossus sbarca su PS4, PC e Xbox One e permetterà ai giocatori di vestire i panni dell'OSS Jessica Valiant, ...