Wizz Air : contratto con italiana Geven per allestimenti aerei (2) : (AdnKronos) – ‘Dal momento che continuiamo a crescere con i ritmi di una azienda leader del settore e che espandiamo il nostro mercato in tutta l’Europa e oltre, gli aeromobili di nuova generazione e i nuovi interni ci permetteranno di continuare ad abbassare i costi operativi. Puntiamo infatti a diventare il leader del mercato low cost in Europa. Wizz Air continuerà a incentivare la richiesta di viaggi aerei offrendo ai suoi ...