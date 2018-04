Windows Dev Center | l’app ufficiale diventa finalmente una UWP

Windows Developer Awards 2018 : avviate le seconde votazioni : In un nostro precedente articolo pubblicato il mese di dicembre del 2017 vi avevamo informato di una nuova iniziativa avviata da Microsoft in occasione della conferenza BUILD di quest’anno. Ci riferiamo ai Windows Developer Awards che consentono agli utenti di decretare quale sia, secondo loro, la migliore applicazione disponibile sul Microsoft Store mediante un’apposita votazione. Il primo step di questo progetto si è appena ...

Windows 10 è installato su 700 milioni di device e genera 8 miliardi di dollari all’anno : Dopo il suo licenziamento, Terry Myerson, ex dirigente Microsoft, ha voluto descrivere nella sua lettera di addio pubblicata su LinkedIn i traguardi raggiunti dal proprio team. Il 30 novembre 2017, la piattaforma Windows 10, che comprende pc, tablet, xbox, mobile e hololens, raggiunse i 600 milioni di utenti attivi e adesso, a distanza di pochi mesi, si passa a quota 700 milioni dopo meno di tre anni dal suo rilascio. Nonostante ...

Microsoft offre maggiore AI e qualità delle luci per i Game Developers di Windows 10 [Video] : Oggi al GDC (Game Developer Conference) Microsoft non è mancata e ha lanciato due importantissime novità che potrebbero portare il mondo dei videogiochi a un grosso passo avanti. Riprendendo infatti WinML, la piattaforma di Machine Learning per Windows che sarà lanciata con Redstone 4, Microsoft spera di migliorare nettamente la qualità delle AI nei giochi. Ma non solo, questi algoritmi intelligenti permetteranno anche un miglioramento di ...

Microsoft ha annunciato il Windows Developer Day per il prossimo 7 marzo : Come sempre l'evento del Windows Developer Day verrà trasmesso in diretta streaming e dunque tutti gli utenti potranno seguire live le novità annunciate dal colosso che potrebbe addirittura ...