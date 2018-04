Westworld avrà un intero episodio in giapponese | in attesa del napoletano de L' amica

blogo

(Di martedì 10 aprile 2018) HBO si prepara a far conoscere le lingue agli americani. Inizierà conin partenza il 22 aprile su HBO (in Italia in contemporanea il 23 in versione originale su Sky Atlantic HD, doppiato dal 30) in cui è previsto unche sarà quasi interamente in, come ha anticipato Jonathan Nolan in un'intervista a ew, e ambientato nel nuovo parco a tema Shogun introdotto già nel finale della prima stagione. Successivamente sarà la volta dell'italiano e delnello specifico, grazie all'Geniale - My Brilliant Friend realizzato insieme alla Rai.Una delle novità più attese della seconda stagione diè il misterioso nuovo parco basato sulfeudale. Le prime immagini della nuova ambientazione sono state introdotte nel finale della prima stagione, andato ormai in onda 16 mesi fa, ma sono state poche e brevi immagini introduttive. Così come ...