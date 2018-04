Welfare aziendale : sanità - smart working e formazione le tre forme privilegiate dalle PMI : Attenzione in crescita per le PMI sulle tematiche del Welfare aziendale ed un cambio di percezione : la consapevolezza che si fa non solo per il lavoratore, ma anche per l'impresa, mediante aumento ...

Welfare aziendale - sempre più numerose le PMI coinvolte e le forme di solidarietà : Teleborsa, - Adesioni in crescita per la terza edizione di Welfare Index PMI , l'indagine che annualmente viene condotta da Generali Italia grazie alla partecipazione delle maggiori confederazioni ...

Welfare aziendale - sempre più numerose le PMI coinvolte e le forme di solidarietà : Adesioni in crescita per la terza edizione di Welfare Index PMI , l'indagine che annualmente viene condotta da Generali Italia grazie alla partecipazione delle maggiori confederazioni italiane degli ...

Premi di risultato e Welfare aziendale : chiarimenti su Certificazioni uniche tardive e nuove misure di favore : Teleborsa, - Nessuna sanzione per le aziende che, per consentire al dipendente di applicare in dichiarazione dei redditi l'imposta sostitutiva del 10% sui Premi di risultato ricevuti, inviano ...

A Savona un incontro sul Welfare aziendale : "Il welfare aziendale - Aggiornamenti normativi e casi pratici" è il tema del convegno in programma martedì prossimo, 20 marzo, con inizio alle ore 14.30, a Savona, presso la sede dell'Ordine dei ...

Welfare aziendale - Rossella Leidi - UBI - spiega perché è strategico per imprese e comunità : Teleborsa, - UBI Banca e ADAPT hanno presentato stamattina a Milano " Welfare for people" , il primo rapporto sul Welfare occupazionale e aziendale in Italia promosso dalla Scuola di alta formazione ...

Welfare aziendale - Rossella Leidi - UBI - spiega perché è "strategico" per imprese e comunità : UBI Banca e ADAPT hanno presentato stamattina a Milano " Welfare for people" , il primo rapporto sul Welfare occupazionale e aziendale in Italia promosso dalla Scuola di alta formazione in Relazioni ...

Imprese e società : la rivoluzione del Welfare aziendale in Italia : Teleborsa, - UBI Banca e ADAPT presentano "welfare for people", il primo rapporto sul welfare occupazionale e aziendale in Italia promosso dalla Scuola di alta formazione in Relazioni industriali e di ...

Welfare aziendale - UBI fa il punto sulla rivoluzione in atto : Teleborsa, - Il Welfare aziendale rappresenta una grande opportunità per lo sviluppo economico-sociale dell'Italia, soprattutto con un sistema di Welfare pubblico storicamente deficitario. Nonostante ...

Welfare aziendale - UBI fa il punto sulla rivoluzione in atto : Il Welfare aziendale rappresenta una grande opportunità per lo sviluppo economico-sociale dell'Italia, soprattutto con un sistema di Welfare pubblico storicamente deficitario. Nonostante ciò, questo ...

Welfare aziendale : il medico come bonus : Invece di versare soldi, meglio pagare i lavoratori con visite mediche, permessi per assistenza ad anziani e persone non autosufficienti, abbonamenti ai mezzi pubblici o persino la palestra. Si chiama Welfare aziendale e sembra che su questo modello si stiano orientando le aziende.Il motivo lo spiega l'avvocato Francesco Rocco di Torrepadula al convegno su questo tema che si è tenuto ieri all'università Statale: «La ...

il Welfare aziendale si sta diffondendo in Romagna : In Romagna è presente un welfare aziendale diffuso . Più che una affermazione una domanda , cui si è cercato di dare risposta con una giornata di studio che ha riunito a Cesena Fiera oltre 150 aziende ...

Ubi Banca con Federfarma Milano per il Welfare aziendale : "Con la firma di questo protocollo le farmacie iniziano un percorso innovativo nel mondo del welfare aziendale." spiega *Annarosa Racca *Presidente di Federfarma Lombardia. "è un'opportunità per le ...

UBI Banca - accordo con Federfarma Milano per promuovere il Welfare aziendale : Il protocollo aprirà le porte del welfare anche al mondo delle farmacie lombarde che possono essere interessate a sviluppare programmi di qualità per i loro dipendenti", afferma Rossella Leidi , Vice ...