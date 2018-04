VOLLEY Due set per la storia A Bunge Ravenna bastano due tempi per conquistare la

VOLLEY - Playoff Scudetto 2018 : Civitanova-Modena - iniziano le semifinali. Sfida stellare - quanti duelli tra i big : Questa sera (ore 20.30) inizieranno le semifinali dei Playoff Scudetto di Volley maschile. Si incomincia con la gara1 tra Civitanova e Modena, la serie sulla carta più equilibrata e avvincente. All’Eurosuole Forum le due formazioni si sfideranno per incominciare al meglio la propria cavalcata verso il tricolore: si incrociano le due squadre che hanno vinto gli ultimi due scudetti, la seconda e la terza della regular season alle spalle di ...

Beach VOLLEY : in Oman due vittorie per Andreatta-Abbiati : Oman -Gli azzurri Andreatta-Abbiati , del World Tour in Oman , 1 stella, prosegue l'ottimo momento degli italiani Andreatta-Abbiati, che hanno centrato nella giornata di oggi due belle vittorie. Nel ...

VOLLEY - RIVOLUZIONE nei campionati in Italia : tornano le retrocessioni - nascono due Serie A e la SuperLega. Cosa cambia entro il 2020 : cambiano i campionati Italiani di Volley maschile. Oggi la Consulta di Lega ha deciso di stravolgere l’attuale sistema e di modificarlo radicalmente. Queste le decisioni prese a Bologna che caratterizzeranno i prossimi campionati: in breve sintesi torneranno le retrocessioni dalla SuperLega e avremo praticamente tre Serie A di differente valore. STAGIONE 2018-2019: La SuperLega sarà a 15 squadre e ci saranno tre retrocessioni in Serie A2 ...

VOLLEY - Mondiali 2018 : tutte le partite dell’Italia saranno in diretta tv su Rai Due! La Nazionale sul canale generalista : tutte le partite dell’Italia ai Mondiali 2018 di Volley maschile saranno trasmesse in diretta tv su Rai Due. Questa è la grande notizia di giornata per tutti gli appassionati di pallavolo che potranno gustarsi i match della nostra Nazionale durante i Mondiali casalinghi sul secondo canale del network pubblico. La rassegna iridata si svolgerà nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre e naturalmente gli azzurri vorranno essere assoluti ...

VOLLEY : A2 Femminile - Club Italia e Ravenna si impongono nei due anticipi : ROMA- Due successi interni gli anticipi della 7a giornata di A2 Femminile . Al Centro Pavesi il Club Italia ha superato in cinque set la Delta Informatica Trentino; a Ravenna la Conad Olimpia ha ...

VOLLEY - Coppa Italia A2 : Battistelli e Mondovì in finale - due partite elettrizzanti spot di una Serie A2 eccellente : Le stesse semifinali sono state trasmesse in diretta su LVF TV, la web-tv della Lega Pallavolo Serie A Femminile, mentre la finale andrà in onda in diretta streaming sull'homepage della sezione Sport ...

VOLLEY - SuperLega 2018 – 21^ giornata : Perugia e Civitanova dominano - duello al vertice! Modena perde a Milano - Trento si rialza : Prosegue il duello serrato tra Perugia e Civitanova in testa alla SuperLega: entrambe le squadre si impongono agevolmente nei propri incontri della 21^ giornata, i Block Devils conservano quattro punti di vantaggio sulla Lube al comando della classifica generale del massimo campionato di Volley maschile. La regular season vivrà un momento decisivo sabato sera quando le due squadre si affronteranno nello scontro diretto. Perugia ha surclassato la ...

VOLLEY femminile - Serie A1 2018 – Novara asfalta Scandicci e avvicina Conegliano! Egonu vince il duello con Haak : Prova di forza di Novara nell’anticipo della 18^ giornata della Serie A1 di Volley femminile. Le Campionesse d’Italia, seconde in classifica, hanno asfaltato Scandicci con un sonoro 3-0 (25-19; 27-25; 25-19), terza forza del nostro campionato che oggi non è mai riuscita a rimanere in partita. Le piemontesi si portano così a un solo punto di distacco dalla capolista Conegliano che domani pomeriggio affronterà Busto Arsizio e ora hanno ...