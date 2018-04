Volley | A2 Maschile | a Roma e Santa Croce la bella per la Semifinale

Volley : A2 Maschile - Roma-Gioia Del Colle e Santa Croce-Spoleto sfide senza appello : ROMA- Domani sera, alle 20.30, si chiudono i Quarti di Finale dei Play Off di Serie A2 Maschile . Le sfide Ceramica Scarabeo GCF Roma-Gioiella Micromilk Gioia del Colle e Kemas Lamipel Santa Croce-...

Volley : A2 Maschile - preliminari Play Out : Reggio Emilia fa sua Gara 1 : IL TABELLINO- CONAD Reggio Emilia - ACQUA FONTEVIVA MASSA 3-0 , 25-21, 25-19, 25-19, CONAD Reggio Emilia: Iglesias 2, Ippolito 10, Ferrari 6, Koraimann 17, Bellini 11, Bortolozzo 8, Morgese , L, , ...

Volley : A2 Maschile - Play Off : Bergamo in semifinale - le altre alla bella : ROMA- Solo la Caloni Bergamo, che va a vincere un derby intesissimo sul campo della Centrale del Latte Mcdonald's Brescia, riesce stasera, in Gara 2 dei Quarti , a staccare il pass per le Semifinali, ...

Volley : A2 Maschile - Play Out - Lagonegro vince Gara 1 a Taviano : LA CRONACA DEL MATCH- Mister Lichelli schiera Mariella-Bigarelli , Torsello e Smirglia centrali, Astarita e Ruiz schiacatori, Percoco libero. Falabella sceglie Kindgard-Roberti, Holt E Boscaini, ...

Volley : A2 Maschile - Play Off : Siena stacca il pass per le semifinali : IL TABELLINO- EMMA VILLAS Siena - MAURY'S ITALIANA ASSICURAZIONI TUSCANIA 3-0 , 25-20, 25-20, 25-18, EMMA VILLAS Siena: Fabroni 4, Fedrizzi 15, Spadavecchia 9, Van Dijk 15, Vedovotto 11, Melo 2, ...

Volley : A2 Maschile - Play Out : il Club Italia in Gara 1 supera Catania : VIGNA DI VALLE , ROMA, - Parte subito forte il Club Italia Maschile nel Play Out contro la Messaggerie Bacco Catania che mette in palio la permanenza in A2. La squadra di Monica Cresta si è imposta ...

Volley : A2 Maschile - nel week end Gara 2 dei Quarti Play Off e Gara 1 dei Play Out : ROMA -La stagione è alla stretta finale. Nel week end si scenderà in campo per Gara 2 dei Quarti di Finale dei Play Off e per Gara 1 dei Play Out. Le sfide verso le semifinali del torneo che laureerà ...

Volley : A2 Maschile - Quarti Play Off - Spoleto e Siena vincono in trasferta : I TABELLINI- KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE - MONINI Spoleto 1-3 , 25-23, 22-25, 23-25, 16-25, KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE: Acquarone 1, Colli 1, Benaglia 4, Pereira Da Silva 22, Magnani Hage 14, Elia 6, ...

Volley : A2 Maschile - a Massa in panchina torna Masini : Massa- Cambio di panchina in casa Acqua Fonteviva . Il tecnico Aniello Mosca, che aveva preso in mano le redini della squadra toscana lo scorso novembre, è stato messo ko da un incidente stradale. La ...

Volley : A2 Maschile - mercoledì sera scattano i Quarti dei Play Off : ROMA -La Terza Fase della Serie A2 UnipolSai entra nel vivo con i Quarti di Finale dei Play Off Promozione. Determinanti gli ingressi nel tabellone della Monini Spoleto e della Gioiella Micromilk ...

Volley : A2 Maschile - mercoledì sera si gioca Gara 1 dei Quarti Play Off : ROMA - La Serie A2 UnipolSaientra da mercoled' sera , ore 20.30, entra nel vivo con l'inizio delle serie dei Quarti di finale fra le otto squadre che hanno acquisito il diritto di lottare per la ...

Volley : A2 Maschile - preliminari Play Out : salvezza per Castellana Grotte e Potenza Picena : ROMA - salvezza in tasca per MaterdominiVolley.It Castellana Grotte e GoldenPlast Potenza Picena che stasera, in Gara 2 dei preliminari Play Out, hanno vinto le rispettive sfide contro Conad Reggio ...

Volley : A2 Maschile - preliminari Play Off : Spoleto conquista i Quarti : IL TABELLINO- MONINI Spoleto - AURISPA ALESSANO 3-0 , 25-15, 25-21, 25-21, MONINI Spoleto: Corvetta 0, Bertoli 8, Zamagni 6, Raic 11, Mariano 10, Van Berkel 3, Di Renzo , L, , Cubito 2, Bari , L, , ...

Volley : A2 Maschile - preliminari Play Off Gioia del Colle fra le grandi : IL TABELLINO- VIDEX GROTTAZZOLINA - GIOIELLA MICROMILK Gioia DEL Colle 3-2 , 25-23, 22-25, 16-25, 25-17, 15-8, VIDEX GROTTAZZOLINA: Cecato 4, Vecchi 10, Gaspari 6, Morelli 14, Richards 26, Salgado 8, ...