Vodafone Exclusive | abolito il rinnovo a pagamento

Vodafone Hotspot gratis : come attivarlo e come annullare Vodafone Exclusive : Anche Vodafone ha dovuto adeguarsi alle normative, a partire dal 3 aprile grazie alla delibera 68/18/CONS dell’AGCOM la funzione di Hotspot è libera e gratuita.La funzione di Hotspot permette ai clienti di condividere la connessione dal proprio smartphone o tablet con altri dispositivi usufruendo di tutti i giga disponibili della propria promozione sottoscritta. Se per altri operatori come Tre, Tim e Wind questa funzione è attivabile e non va ad ...

AGCOM DIFFIDA Vodafone/ "Scorretto far pagare lo smartphone come modem" - l'escamotage dell'Exclusive : AGCOM DIFFIDA VODAFONE, viene considerato scorretto far pagare l'utilizzo dello smartphone come modem. Il tethering infatti non si può considerare come un servizio a parte.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 19:38:00 GMT)

Scossone Vodafone : hotspot gratuito e niente Exclusive dopo rimodulazioni senza aumenti dal 25 marzo? : Ottime notizie per i clienti Vodafone: l'hotspot sarà finalmente gratuito e non inserito nel pacchetto Vodafone Exclusive già a partire dall'imminente 25 marzo? Il tutto, oltre la conferma che il ritorno alla fatturazione mensile al posto di quella ogni 4 settimane non comporterà alcun aumento dell'8,6% sui piani attuali come invece inizialmente comunicato? Come pure raccontato ieri, l'operatore al momento sembrerebbe essere stato il più ...

Vodafone regala Vodafone Exclusive per un anno ad alcuni fortunati clienti : Vodafone, forse per tenere buoni i clienti in vista del ritorno alla fatturazione mensile, sta inviando un SMS ad alcuni clienti per offrire loro il servizio Vodafone Exclusive gratuitamente per un anno.