Vivendi | Bollorè lascia la guida di Canal+

Vivendi : Thiery nuovo presidente Cds Canal+ - sostituisce Bolloré : Parigi, 10 apr. (AdnKronos) – Il patron di Vivendi, Vincent Bolloré fa un passo indietro e lascia la presidenza del Consiglio di sorveglianza della pay tv Canal+ che occupava dal settembre del 2015. Sarà sostituito da Jean-Christophe Thiery. Lo rende noto Canal+, la pay tv di Vivendi in un comunicato. Il Consiglio di sorveglianza del gruppo Canal+, che si è riunito oggi, ha nominato inoltre all’unanimità Maxime Saada, presidente del ...

TIM E CDP/ Bollorè - le opzioni per Vivendi dopo la mossa di Cassa depositi e prestiti su Telecom Italia : Cassa depositi e prestiti entrerà in Telecom Italia. Vivendi ha diverse possibili mosse dinanzi a sé per decidere come agire in Tim dopo la decisione di Cdp(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 13:04:00 GMT)

Vivendi ora a rischio take-over Bollorè si gioca tutto con Tim Perché il bretone è finito nell'angolo : Dopo l’accordo, a sorpresa, tra Mediaset e Sky sui contenuti che potrà trasformarsi entro fine anno in un’alleanza strategica con la cessione delle attività di pay-tv del gruppo italiano a quello di Rupert Murdoch, Vincent Bolloré deve uscire dall’angolo in cui si è infilato da 15 mesi e fare leva su Telecom Italia per rilanciare il suo progetto di “anti Netflix” del Sud Europa, ...

Telecom - la rete in una società Così Bollorè ricuce con Roma Cosa faranno ora i francesi di Vivendi : Una soluzione che è la sintesi-frutto della moral suasion di Palazzo Chigi (il duo Gentiloni-Calenda interfacciandosi con Giuseppe Recchi nei mesi scorsi si è speso non poco) e della volontà dei francesi di Vivendi di ricucire con il mondo politico dopo gli strappi dell'ex amministratore delegato Flavio Cattaneo. Una configurazione che Amos Genish Segui su affaritaliani.it

