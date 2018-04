VIDEO Nuoto | Campionati Italiani 2018 | il film della prima giornata Detti | “Mi auguro

oasport

(Di martedì 10 aprile 2018) Eccovi tutte le impressioni a caldo dei protagonistidegli Assoluti di Riccione: emozioni condensate in poche parole ma significative. Guardiamole insieme nel nostrodel day-1. GABRIELEE’ la notizia del giorno: Gabrielelascia Riccione per un risentimento muscolare alla spalla, una ricaduta del precedente infortunio. Il toscano tende a minimizzare l’entità del contrattempo precisando che continuerà le terapie del caso. L’augurio che il toscano si fa è di poter nuotare senza soffrire più di tanto come avvenuto invece, poco dopo, il passaggio ai 200 metri del 400 stile libero odierno, concluso comunque in 3’47″07. DOMENICO ACERENZA E’ la sorpresa. Il 3’46″27 dei 400 stile libero vale il quarto tempo mondiale dell’anno (quinto tempo all time in Italia) ed una prestazione ...