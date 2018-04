VIDEO I gol della Roma contro il Barcellona | semifinale di Champions League! Dzeko | De

oasport

(Di martedì 10 aprile 2018) Oltre la leggenda, oltre la mitologia, oltre il miracolo sportivo, oltre l'impresa. Lasi è qualificata alle semifinaliLeague ribaltando il: dopo la sconfitta per 4-1 patita al Camp Nou, i giallorossi hanno battuto i blaugrana per 3-0 e sono entrati tra le quattro grandi d'Europa per la prima volta nella storia. Edinl'ha sbloccata al 6′ insaccando su lancio lungo di De Rossi, il capitano ha trasformato il rigore procurato proprio dal bosniaco, all'82' Manolas la decide di testa. Di seguito idei tre gol. (foto pagina Facebook AS)