Video Gol Roma-Barcellona 3-0 | Highlights e Tabellino Champions League 10-04-2018

(Di martedì 10 aprile 2018) Risultato Finale3-0: Cronaca eGol Dzeko, De Rossi, Manolas Ritorno Quarti di Finale di10 AprileIl calcio è uno sport meraviglioso. E’ uno sport in cui anche la squadra più piccola può battere la più grande. Contro ogni pronostico. Contro ogni logica. Lanel momento più difficile della sua stagione batte 3-0 ile si qualifica per la Semifinale di. Nessuno ci credeva. Ma loro si. Gli uomini di Di Francesco ci hanno creduto sin dall’inizio, e hanno combattuto fino alla fine affinché il loro sogno si avverasse. Hanno fatto la STORIA. Laè tra le 4 squadre più forti al mondo. Nel primo tempo lascende in campo con una grinta ed una carica mai viste. Come se l’avversario non fosse il temutissimo, come se sui giallorossi non gravasse il 4-1 dell’andata. Gli uomini ...