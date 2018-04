Viaggio Italia 2018 | 2 amici | 2 carrozzine | un mondo da esplorare GALLERY

Al via STEM in the City. Qui un Viaggio fra le figure femminili che hanno cambiato la storia in Italia - : Dopo essere scampata alle leggi razziali, ha dedicato tutta la vita alla scienza. Nome non meno importante è quello di Maria Montessori , educatrice, pedagogista, scienziata, medico. Il suo metodo è ...

Viaggio nel museo più "odiato" d'Italia. "Basta insulti - venite a vedere chi sono i massoni" : Fuori dalla porta chi si ferma grida offese, insulti di odio contro i massoni. Dentro, dopo un finto scheletro che ti accoglie, ci si immerge nell'esoterismo: scaffali e pareti ricoperte di grembiuli, simboli massonici, fotografie, pugnali, pipe, e quella strana collezione di centinaia di puffi. Benvenuti al museo "più odiato d'Italia".Via dell'Orto 7, Firenze, è lì che sei anni fa Cristiano Franceschini, orgogliosamente ...

'La maschera e il volto' - Viaggio intorno alla commedia dell'Arte italiana a Brindisi : Lusinghieri successi registrano gli spettacoli realizzati con il giovane live designer Mattia Selicato, illustratore autodidatta, diplomato all'Accademia di Belle arti di Foggia e autore di ...

TV - Rai Storia : a “Italia. Viaggio nella bellezza” le palafitte dell’arco alpino : Scoperte più di un secolo e mezzo fa e riconosciute dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità, le palafitte dell’arco alpino rappresentano uno straordinario serbatoio archeologico che racconta una delle avventure umane più importanti della preiStoria recente. Un mondo affascinante – dalle palafitte del Lago Varese, a quelle nell’area gardesana, agli importanti siti del Trentino di Molina di Ledro e di Fiavè – al centro di “Abitare ...

Pasqua : 19 milioni di italiani in Viaggio nonostante la pioggia - : Secondo un'analisi Coldiretti/Ixé otto vacanzieri su dieci non hanno cambiato i programmi a causa delle previsioni metereologiche. La grande maggioranza di coloro che si sposteranno lo faranno per ...

Italia Travel Awards 2018 : gli Oscar del turismo ripartono dal 'Viaggio senza barriere' : Una manifestazione importante in una città unica al mondo La scelta di una città come Roma non è casuale, perché rappresenta un polo unico di storia e bellezza come ha sottolineato anche l'Assessore ...

Giornate Fai di Primavera - un Viaggio tra i gioielli nascosti d’Italia. Dal Trentino alla Sicilia - 11 luoghi da scoprire : Sono più di mille i luoghi che sabato e domenica apriranno le porte ai cittadini per farsi conoscere e per raccontare la loro storia. Anche quest’anno grazie al Fai, Fondo ambiente italiano e ai suoi cinquanta mila volontari, palazzi solitamente inaccessibili, aree archeologiche, colonie marine abbandonate, chiese e monumenti si sveleranno. Ogni regione ha i propri appuntamenti che potete trovare sul sito www.Giornatefai.it ma tra i protagonisti ...

Il Viaggio in Italia di @astro_paolo Nespoli - al via il post fly tour : Venerdì 23 marzo A Bologna l'astronauta incontrerà il pubblico al FICO , Fabbrica Italiana Contadina, il più grande parco agroalimentare del mondo. Il cibo tipico del proprio Paese è un elemento ...

Nazionale - l'Italia riparte per un lungo Viaggio - traguardo : Europei 2020 : riparte la Nazionale. Per un lungo viaggio. traguardo: gli Europei 2020. A parte la nuova Nations League, tutta da scoprire, non ci sono purtroppo tappe intermedie. Sarà doloroso, in questa lunga ...

Dopo lo Spazio ecco il 'Viaggio in Italia' : parte il tour di Paolo Nespoli : Mercoledì 21 marzo MILANO A Milano Paolo Nespoli dalle 17.30 sarà al museo della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci" per diversi incontri con il pubblico organizzati da Asi, Esa e National ...

Viaggio in Italia per l’astronauta Paolo Nespoli : racconterà la sua ultima missione nello spazio : Paolo Nespoli astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) che ha volato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per la missione VITA dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) sta iniziando un tour che lo porterà in alcune grandi città per raccontare la sua ultima missione nello spazio. Lunedì 19 marzo Il giro prenderà il via da Torino la città dello spazio, dove l’astronauta visiterà gli stabilimenti Altec e Thales Alenia Space, i ...