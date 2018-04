Via Roma a Genova e la sperimentazione | il vocabolo ignorato dalla politica

Buche a Roma - danneggiate più di 50 auto sulla Via Salaria : Nuovi 'crateri' si sono aperti a causa della pioggia nel già disastrato manto stradale cittadino. Sul posto la polizia locale

Buche a Roma - diverse auto danneggiate in Via Salaria : Buche a Roma, diverse auto danneggiate in via Salaria Decine di veicoli in panne, molti con le gomme bucate. Sul posto la polizia locale Parole chiave: Roma Buche ...

Roma - De Rossi Via a fine stagione : futuro alla Ibra? : Daniele De Rossi , centrocampista e capitano della Roma , ha ancora un anno di contratto ma, come scrive la Gazzetta dello Sport , può lasciare il club in cui è cresciuto. Il suo futuro può essere la MLS , seguendo le orme di Zlatan Ibrahimovic.

Maltempo Roma - si aprono buche sulla Via Salaria : auto danneggiate : danneggiate almeno sette auto stasera su via Salaria a Roma, all’altezza del civico 716, per alcune grandi buche che si sono aperte sulla carreggiata. Sul posto la polizia locale. L'articolo Maltempo Roma, si aprono buche sulla via Salaria: auto danneggiate sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Roma - antenna pericolante in centro : chiusa Via della Minerva : Paura in pieno centro a Roma , dove a causa di un'antenna pericolante è stata chiusa via della Minerva , vicino al Pantheon. Un altro effetto del Maltempo che ha sferzato la Capitale per l'intera ...

7 km contromano - Via la patente a 77enne : Tragedia sfiorata vicino Cagliari . Sulla SS 131 - tra il km 49 e il km 56 - una pattuglia della Polizia è intervenuta per intercettare un'auto che ha imboccato contromano l'arteria stradale. Un ...

Maltempo Roma. Picone (FDI) : allegamenti su Via di Brava e stazione Aurelia : “Le forti piogge stanno creando gravi disagi nella circolazione sul quadrante di Colle Aurelio. In particolare lungo via di Brava le caditoie ostruite hanno creato degli allagamenti proprio all’altezza dell’incrocio con via Grispigni, teatro di un grave incidente solo pochi giorni fa”. Così in una nota Giovanni Picone, capogruppo di Fratelli d’Italia al Municipio XII. “Nonostante le promesse il M5S sembra aver dimenticato ...

Roma - torna il maltempo con raffiche di vento : albero crolla sulla Via del Mare e ferisce una donna : Un albero è a caduto sulla via del Mare, in direzione Roma, un centinaio di metri dopo il tunnel all'altezza di Acilia, ed ha colpito un'auto. A bordo della Bmw c'era una donna che è rimasta ...

Roma - torna il maltempo con raffiche di vento : albero crolla sulla Via del Mare e ferisce una donna : Un albero è a caduto sulla via del Mare, in direzione Roma, un centinaio di metri dopo il tunnel all'altezza di Acilia, ed ha colpito un'auto. A bordo della Bmw c'era una donna che...

Viaggio nella Roma dei miei cari fantasmi. E se anche l’abbacchio fosse un’allucinazione? : Lo scandalo di una tristezza infinita mi perseguita in questa Roma che si sta prosciugando di vita. Il tempo passa e travolge tutto, mi costringe a vivere con i fantasmi. Mia nonna è morta, mio zio Roberto è morto, il mio amico Nicolino Pompa è morto. Silvano Agosti è vivo ma è mortale, anche lui. Ieri sono stato a trovarlo nel suo cinema, appena ho varcato la soglia dell’Azzurro Scipioni c’era una bambina che stava giocando, dove ...

Roma - barriere - reti e niente buche Formula E : mancano 6 giorni al Via : Il conto alla rovescia prosegue senza sosta e gli operai vanno avanti nel montaggio del circuito che ospiterà venti monoposto per l'attesa settima prova del campionato del mondo che peraltro potrebbe ...

Roma - scritta Br sulla lapide in memoria di Aldo Moro e della strage di Via Fani : Oltraggio alla mamoria di Aldo Moro e delle vittime della strage di via Fani, a Roma. Una scritta fatta con lo spray rosso e che indica chiaramente le lettere BR , anche se non vicine tra loro, è ...

Le strade chiuse e le deViazioni dei mezzi pubblici per la maratona di Roma : Ci sono strade e piazze chiuse al traffico e modifiche alla circolazione di metropolitana, autobus e tram: le cose da sapere The post Le strade chiuse e le deviazioni dei mezzi pubblici per la maratona di Roma appeared first on Il Post.

Roma. Incendio in Via Ascione un morto : Incendio in due baracche nella notte a Roma. Il rogo è divampato in un insediamento in via Ascione, in zona