Via alla Commissione speciale Giorgetti in pole per la presidenza

Il Viaggio di Goethe : Vienna Cammarota alla volta della Sicilia : “Annuncio che ripartirò per il Viaggio di Wolfgang Goethe. Il 27 Aprile da Napoli, così come fece lo scrittore tedesco nel 1786, mi imbarcherò alla volta di Palermo. Attraverserò tutta la Sicilia a piedi, entrando nei borghi, visitando quei monumenti che lo stesso Goethe vide rimanendone affascinato”. Lo ha annunciato Vienna Cammarota, la Guida Ambientale Escursionistica AIGAE, prima donna al mondo che all’età di 68 anni sta percorrendo a piedi ...

SilVia Vono - M5S - alla festa della Polizia : legalità - valore fondamentale e indispensabile : Di certo, dobbiamo credere con forza che la nuova stagione politica appena avviata non sia solo quella del cambiamento desiderato, delle riforme condivise e non imposte, ma soprattutto del trionfo ...

Astronomia : dalla missione Gaia altre tessere per la mappa della Via Lattea : Una mappa che mostri tutte le stelle nella nostra galassia, con la loro posizione, il loro movimento, la loro luminosità, il loro spettro, ma anche la temperatura superficiale e tanto altro: tutto ciò sarà possibile grazie a Gaia, missione Esa. Il prossimo 25 aprile verrà pubblicata la seconda release di dati. Si tratta di un catalogo enorme, spiega Media INAF: dalla posizione e luminosità di quasi 1 miliardo e 700 milioni di stelle ai colori ...

Migranti : Viaggi di lusso dalla Tunisia - sette fermati e sei ricercati : Palermo, 10 apr. (AdnKronos) – Sono ancora sei le persone ricercate dei tredici provvedimenti di fermo emessi dalla Procura antimafia di Palermo nei confronti di una organizzazione transnazionale che organizzava viaggi di Migranti dalla Tunisia alla Sicilia a bordo di gommoni di lusso. In carcere anche un uomo che inneggiava alla Jihad sui social. Sul suo profilo sono stati trovati video e messaggi di propaganda jihadista. Tra i ricercati ...

Fisco - dal 16 aprile Via alla precompilata 2018 : quasi un miliardo di dati : Dal lunedì 16 aprile i cittadini potranno visualizzare via web la propria dichiarazione e consultare l'elenco di tutte le informazioni che il Fisco ha utilizzato per consegnare un modello già ...

Via Roma a Genova e la sperimentazione - il vocabolo ignorato dalla politica : Genova - C'è una parola che sembra completamente uscita dal vocabolario delle amministrazioni pubbliche locali e quella parola è: sperimentazione . Ogni sindaco che si rispetti ha la legittima ...

Organizzavano Viaggi su gommoni velocissimi e senza controlli dalla Tunisia all'Italia : 13 fermi in Sicilia - anche sospetti jihadisti : La Procura di Palermo ha disposto il fermo dei componenti di un'organizzazione criminale che organizzava viaggi di migranti tra la Tunisia e la Sicilia su gommoni velocissimi. A bordo passeggeri disposti a pagare caro in cambio di un trasporto sicuro. Chi approdava riusciva a sfuggire ai controlli delle forze dell'ordine e alle procedure di identificazione: un modo, secondo gli inquirenti, per assicurare tra l'altro l'anonimato a chi arriva in ...

Roma - De Rossi Via a fine stagione : futuro alla Ibra? : Daniele De Rossi , centrocampista e capitano della Roma , ha ancora un anno di contratto ma, come scrive la Gazzetta dello Sport , può lasciare il club in cui è cresciuto. Il suo futuro può essere la MLS , seguendo le orme di Zlatan Ibrahimovic.

Camera - sì alla deroga per Leu Via libera al gruppo autonomo. Parte l istruttoria sui vitalizi : E che dovrà occuparsi non solo del Documento di economia e finanza ma anche di tutti le leggi in scadenza. Al Senato è già stata formata e il presidente scelto è il cinquestelle Vito Crimi . alla ...

“Via da Ballando con le stelle” : Giovanni Ciacci choc. Caterina Balivo e lo studio di Detto Fatto impietriti dopo l’annuncio a sorpresa. Perché il mitico Giò Giò vuole lasciare lo show : Nell’ultima puntata di Ballando con le stelle Giovanni Ciacci ha accusato un malore dietro le quinte. È successo poco dopo l’esibizione del costumista ed esperto di tendenza, sempre più protagonista dello show del sabato sera di Milly Carlucci. A dare l’annuncio è stata proprio la padrona di casa di Ballando, che ha rivelato che il mitico Giò Giò si era sentito poco bene subito dopo la performance del tango. Stando alle ...