Verona | scoperta con Giano2 prestanome straniera intestataria di ben 118 auto

(Di martedì 10 aprile 2018), 10 apr. (AdnKronos) – Sono bastati pochi secondi al sistema informaticoper scoprire una Daewoo senza revisione e assicurazione parcheggiata in via Sogare e, da lì, risalire alla proprietaria, una presunta, titolare di ben 118 veicoli operativi e circolanti in Italia. La donna, una 43enne originaria dall’est Europa, formalmente residente a Bologna, risulta irreperibile.Secondo la Polizia municipale si tratta di un modo illegale per garantire ai conducenti dei mezzi di non essere identificati e quindi di non dover rispondere di alcun verbale e violazione al Codice della Strada, non essendo possibile per le Forze dell’ordine notificare gli atti.Di solito, i veicoli che rispondono a unsono utilizzati per commettere reati o violazioni, oppure per non pagare, come in questo caso, l’assicurazione o le tasse ...