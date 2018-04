Verona | fermato bus di studenti spagnoli | uscite di sicurezza fuori norma 2

Verona : fermato bus di studenti spagnoli - uscite di sicurezza fuori norma : Verona, 10 apr. (AdnKronos) - Hanno dovuto ritardare il rientro in patria, gli studenti spagnoli fermati stanotte a Verona in procinto di partire per l’aeroporto di Bergamo. Diverse, infatti, le irregolarità riscontrate sull’autobus in cui viaggiavano, di proprietà di una ditta veronese, fermato all