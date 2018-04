Verona | 118 veicoli intestati alla stessa donna | incastrata la primula rossa del codice

Verona : scoperta con Giano2 prestanome straniera intestataria di ben 118 auto (2) : (AdnKronos) - L’auto Daewoo, probabilmente da poco in circolazione a Verona perché non ancora coinvolta in nessun verbale, è stata sequestrata dagli agenti. A carico della titolare una sanzione di 841 euro per i mancati adempimenti e ulteriori sanzioni per intestazione fittizia di veicoli. Sono in c

Verona : scoperta con Giano2 prestanome straniera intestataria di ben 118 auto : Verona, 10 apr. (AdnKronos) – Sono bastati pochi secondi al sistema informatico Giano2 per scoprire una Daewoo senza revisione e assicurazione parcheggiata in via Sogare e, da lì, risalire alla proprietaria, una presunta prestanome, titolare di ben 118 veicoli operativi e circolanti in Italia. La donna, una 43enne originaria dall’est Europa, formalmente residente a Bologna, risulta irreperibile.Secondo la Polizia municipale si tratta ...

Verona : scoperta con Giano2 prestanome straniera intestataria di ben 118 auto (2) : (AdnKronos) – L’auto Daewoo, probabilmente da poco in circolazione a Verona perché non ancora coinvolta in nessun verbale, è stata sequestrata dagli agenti. A carico della titolare una sanzione di 841 euro per i mancati adempimenti e ulteriori sanzioni per intestazione fittizia di veicoli.Sono in corso ulteriori accertamenti da parte del Reparto Territoriale di via del Pontiere, che proseguirà anche con i controlli sulle strade ...

Verona : il ‘codice rosso’ fa scattare il verde per mezzi 118 : Verona, 26 feb. (AdnKronos) – Semaforo sempre verde per i mezzi di emergenza del Suem 118 che viaggiano in codice rosso all’interno del territorio comunale. E’ possibile grazie a ‘Vai 118″, l’innovativo sistema di centralizzazione semaforica che vede Verona città capofila a livello nazionale.Una funzione predisposta dalla Centrale della Mobilità del Comune a supporto delle attività di emergenza medica del ...

