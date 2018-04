“Vergogna!” Italia | pazienti truffati all’ospedale Le intercettazioni incastrano i

caffeinamagazine

(Di martedì 10 aprile 2018) Due primari e un direttore sanitario sono stati posti agli arresti domiciliari e un imprenditore è finto in cella nell’ambito di un filone di indagine sulla sanità coordinato dai procuratori aggiunti Eugenio Fusco e Letizia Mannella. Le ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite dal Nucleo di Polizia Tributaria della Gdf. Le accuse sono di corruzione. Le persone coinvolte nell’inchiesta e destinatarie degli arresti domiciliari sono due primari dell’ospedale Pini di Milano, due del Galeazzi e un direttore sanitario. Per l’Istituto Ortopedico Pini-Cto: Paola Navone, direttore sanitario, Giorgio Maria Calori, responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia Ortopedica Riparativa e Carmine Cucciniello direttore dell’Unità di ortopedia Correttiva. Per il Galeazzi, Lorenzo Drago direttore laboratorio analisi e Carlo Luca Romanò responsabile di ...