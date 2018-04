Veneto | Zaia | si apre nuova stagione per sviluppare mobilità sostenibile 2

Veneto : Zaia - si apre nuova stagione per sviluppare mobilità sostenibile : Venezia, 10 apr. (AdnKronos) - La Giunta Regionale del Veneto ha adottato oggi un disegno di legge con il quale si stanziano, tra l’altro, 300.000 euro (150.000 nel 2018 e 150.000 nel 2019) per la redazione del nuovo Piano Regionale dei Trasporti. “Uno strumento fondamentale – lo definisce il presid

Veneto : Zaia - si apre nuova stagione per sviluppare mobilità sostenibile : Venezia, 10 apr. (AdnKronos) – La Giunta Regionale del Veneto ha adottato oggi un disegno di legge con il quale si stanziano, tra l’altro, 300.000 euro (150.000 nel 2018 e 150.000 nel 2019) per la redazione del nuovo Piano Regionale dei Trasporti.‘Uno strumento fondamentale ‘ lo definisce il presidente della Regione, Luca Zaia ‘ per il futuro sviluppo della mobilità sostenibile nel Veneto, che disegnerà il sistema ...

Fisco : Zaia - in Veneto non ci sono addizionali Irpef aggiuntive ma solo tasse nazionali : Venezia, 9 apr. (AdnKronos) – ‘Nel caso del Veneto è improprio parlare di ‘Addizionale Irpef Regionale”, perché quella che i veneti devono pagare è esclusivamente l’Addizionale Nazionale, il cui intero gettito va a Roma, imposta dai diversi Governi nazionali di centrosinistra che si sono succeduti, e chiamata ‘Regionale’ senza che di ‘Regionale’ ci sia nulla. “. Tiene a precisarlo il ...

Trapianti : Zaia - Veneto al top nazionale - con orgoglio grazie a sanitari e donatori : Venezia, 5 apr. (AdnKronos) – ‘Con orgoglio, semplicemente grazie ai sanitari e ai donatori veneti. Senza la loro professionalità e generosità non avremmo potuto mettere in piedi una macchina salvavita di questa entità”. Con queste parole, il Presidente della Regione, Luca Zaia, commenta gli esiti del report nazionale Trapianti 2017, diffuso oggi dal Ministero della Salute, che pone in evidenza le eccellenze del Sistema ...

Olimpiadi : Zaia scrive a Malagò - confermo sostegno Veneto a Cortina Dolomiti : Venezia, 29 mar. (AdnKronos) – “E’ mia premura confermarle con la presente il forte e convinto sostegno della Regione del Veneto alla manifestazione d’interesse della città di Cortina d’Ampezzo alla candidatura ad ospitare i Giochi Olimpici Invernali per l’edizione 2026″. Comincia con questa frase una lettera inviata oggi dal Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia al Presidente del Coni Giovanni ...

Pfas Veneto - il Cdm dichiara lo stato di emergenza. Zaia : “Persi un sacco di mesi” : Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per i Pfas in Veneto, con la contestuale nomina di un commissario. Lo ha reso noto il presidente della Regione, Luca Zaia. Le sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) sono usate come impermeabilizzanti per tessuti e pentole. Si sospetta che siano cancerogene. In Veneto hanno contaminato le acque fra le province di Vicenza, Padova e Verona. “Dico che il tempo è galantuomo – si ...

Olimpiadi 2026 - Zaia : entro la prossima settimana candidatura Veneto - : Il governatore ha annunciato che nei prossimi giorni la Giunta firmerà la delibera di interesse. Sulla possibilità per Milano il sindaco Sala vuole garanzie dal Coni. E a Losanna Malagò incontra il ...

