Veneto : Donazzan - riforma Camere commercio favorisce rapporto scuola-lavoro : Venezia, 10 apr. (AdnKronos) - L’assessore regionale al lavoro e formazione Elena Donazzan ha incontrato oggi, a palazzo Ferro-Fini, a margine dei lavori consiliari, il Presidente dell’Unione delle Camere di commercio del Veneto Mario Pozza e il segretario generale Roberto Crosta. Al centro dell’inc

Veneto : Donazzan - riforma Camere commercio favorisce rapporto scuola-lavoro : Venezia, 10 apr. (AdnKronos) – L’assessore regionale al lavoro e formazione Elena Donazzan ha incontrato oggi, a palazzo Ferro-Fini, a margine dei lavori consiliari, il Presidente dell’Unione delle Camere di commercio del Veneto Mario Pozza e il segretario generale Roberto Crosta. Al centro dell’incontro, al quale ha partecipato anche Santo Romano, responsabile aerea capitale umano, cultura e programmazione della Regione ...

Veneto : Donazzan - riforma Camere commercio favorisce rapporto scuola-lavoro (2) : (AdnKronos) – ‘La riforma degli enti camerali ha trovato in Veneto, come sempre, una efficace reazione ‘ commenta l’assessore Donazzan – La scelta di aumentare il contributo delle imprese destinandolo al potenziamento del rapporto tra scuola e lavoro trova il pieno e convinto sostegno della Regione”.‘Gli obiettivi di aumentare il numero di aziende iscritte agli elenchi dell’alternanza ...

Made in Italy : Donazzan - Veneto sul podio - primato da difendere (2) : (AdnKronos) - (Adnkmronos) - Nel primo semestre 2017, secondo l’ufficio statistica della Regione Veneto, il fatturato estero delle imprese venete ha superato i 30 miliardi di euro (+6% rispetto allo stesso periodo del 2016), con un saldo della bilancia commerciale veneta di 7,1 miliardi di euro, a f

Made in Italy : Donazzan - Veneto sul podio - primato da difendere : Venezia, 10 apr. (AdnKronos) - Nel medagliere internazionale dell’interscambio commerciale un prodotto su quattro è “Made in Italy”. Per 1424 categorie di prodotto l’Italia è tra i primi cinque paesi al mondo per export, in particolare per borse, valigie e prodotti in cuoio, occhiali da sole, calzat

Terrorismo : Donazzan (Veneto) - scuola collabori con forze sicurezza : Venezia, 29 mar. (AdnKronos) - “Le scuole del Veneto siano al fianco delle forze di sicurezza nel segnalare qualsiasi comportamento strano che lasci intendere simpatie per la causa dei fondamentalisti islamici. Soprattutto nelle scuole superiori: lo sforzo di ascoltare ogni segnale anomalo deve vede

Lavoro : Donazzan incontra dipendenti Italiaonline - Regione Veneto con voi : Venezia, 23 mar. (AdnKronos) - Oggi l’assessore regionale al Lavoro Elena Donazzan ha incontrato la rappresentanza veneta dei dipendenti di Italiaonline Spa in merito alla situazione di difficoltà nella quale versa l’azienda. Italiaonline lavora nel settore della pubblicità digitale e dei servizi in

Lavoro : Donazzan incontra dipendenti Italiaonline - Regione Veneto con voi : Venezia, 23 mar. (AdnKronos) – Oggi l’assessore regionale al Lavoro Elena Donazzan ha incontrato la rappresentanza veneta dei dipendenti di Italiaonline Spa in merito alla situazione di difficoltà nella quale versa l’azienda. Italiaonline lavora nel settore della pubblicità digitale e dei servizi internet per le piccole e medie imprese. E’ presente su quasi tutto il territorio nazionale e conta circa 1100 lavoratori. In ...

Scuola : Donazzan - in Veneto lavoro sicuro per chi sceglie percorso tecnico di alta formazione (2) : (AdnKronos) - “La Regione Veneto sta investendo molto – ha concluso l’assessore – nell’ alta formazione tecnica e nelle esperienze di raccordo tra Scuola e lavoro, tra università e imprese. E sta privilegiando quegli istituti a guida imprenditoriale, come le Academy del turismo, della logistica, del

Scuola : Donazzan - in Veneto lavoro sicuro per chi sceglie percorso tecnico di alta formazione : Vicenza, 21 mar. (AdnKronos) - “Se non sapete cosa fare ‘da grandi’ e vi interrogate quale percorso formativo scegliere, cercate prima di conoscere da vicino la proposta formativa delle Academy del Veneto. L’80 per cento dei diplomati nelle sette fondazioni Academy-Its del Veneto trova lavoro entro

Trony : assessore Donazzan - Regione Veneto in campo per tavolo nazionale (2) : (AdnKronos) - "Uno degli obiettivi possibili è tentare di fare emergere eventuali manifestazione di interesse, anche per i punti vendita del Veneto. La competenza, le conoscenze tecniche e le capacità dei dipendenti fanno la differenza e – ha sottolineato Donazzan – rappresentano un valore aggiunto

Trony : assessore Donazzan - Regione Veneto in campo per tavolo nazionale : Venezia, 20 mar. (AdnKronos) - L’assessore al lavoro della Regione Veneto Elena Donazzan, insieme allo staff dell’unità di crisi, ha incontrato i rappresentanti sindacali dei dipendenti dei punti vendita Trony del Veneto, coinvolti nel fallimento della società Dps Group srl, che conta 43 negozi di v

Veneto - robotica. Assessore Donazzan : 'Complimenti ai ragazzi dell'Istituto Don Bosco di Verona : La loro vittoria a Rovereto testimonia che le cosiddette 'Stem' , cioè le materie scientifiche, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, non sono affatto le 'cenerentole' tra le materie ...

Elezioni : Donazzan (Fi) - in Veneto ha vinto il Cd - priorità ora è il governo : Venezia, 6 mar. (AdnKronos) - “Queste Elezioni politiche sono state celebrate con una legge elettorale che si è dimostrata ricca di luci e ombre. Luci, rappresentate dalla componente uninominale che lega molto il candidato al territorio, come in Veneto dove il centrodestra ha vinto ovunque. Ombre, p