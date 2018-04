Veneto : assessore Bottacin - 1 - 5 mln per la sicurezza del territorio : Venezia, 10 apr. (AdnKronos) - “Nell’ambizioso programma di messa in sicurezza del Veneto, a fine marzo abbiamo approvato in Commissione tecnica decentrata un importante intervento sulla frana di Saviane in comune di Alpago (Belluno), che sarà seguito dal Genio Civile. Si tratta di un progetto da 50

Veneto : assessore Bottacin - 1 - 5 mln per la sicurezza del territorio : Venezia, 10 apr. (AdnKronos) – ‘Nell’ambizioso programma di messa in sicurezza del Veneto, a fine marzo abbiamo approvato in Commissione tecnica decentrata un importante intervento sulla frana di Saviane in comune di Alpago (Belluno), che sarà seguito dal Genio Civile. Si tratta di un progetto da 500.000 euro, con cui si prevede la sistemazione della briglia sulla Valturcana, ai piedi della frana di Saviane, e un repellente ...

Veneto : assessore Bottacin - 1 - 5 mln per la sicurezza del territorio (2) : (AdnKronos) – ‘Un secondo progetto da 1.000.000 di euro ‘ dettaglia Bottacin – prevede invece la sistemazione di alcune briglie in località Benedet, per impedire l’eventuale collassamento dell’area a monte della frana Saviane”. Per questo progetto, al momento allo stadio preliminare, sono in corso di affidamento alcuni rilievi aerei con tecnica LIDAR.‘Interventi importanti con cui rispondiamo ...

Zucchero : assessore Veneto - patto europeo ed etichette tricolori per tutelare Made in Italy (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Lo stabilimento di Pontelongo, fondato nel 1910, rappresenta oggi il primo zuccherificio nazionale per storia, il secondo dopo Minerbio (Bologna) per numero addetti e volume di produzione con circa 140.000 tonnellate di Zucchero prodotte ogni anno.

Zucchero : assessore Veneto - patto europeo ed etichette tricolori per tutelare Made in Italy : Venezia, 9 apr. (AdnKronos) - Un ‘patto’ in difesa dello Zucchero italiano, messo sotto scacco dalla liberalizzazione del mercato e dall’ormai prossima conclusione del ciclo dei finanziamenti comunitari: è quanto chiedono le organizzazioni dei produttori, in prima fila la Coprob, la cooperativa dei

Zucchero : assessore Veneto - patto europeo ed etichette tricolori per tutelare Made in Italy (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Dal canto suo, la Regione veneto – ha ricordato l’assessore – ha già impegnato parte dei fondi del proprio Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per sostenere la bieticoltura: da quest’anno, infatti è attivo un bando che finanzia sino a 200 euro a ettaro le superfici co

Commercio : assessore Veneto - rivedere normativa su aperture festivi : 'Nell'ottica di proseguire la collaborazione istituzionale gia avviata nella precedente legislatura in modo trasversale all'appartenenza politica scrive Marcato ai parlamentari vi invio un atto di ...

Commercio : assessore Veneto - rivedere normativa su aperture festivi (3) : (AdnKronos) - “Per dare un segnale di razionalizzazione e cambiare le cose ci eravamo rivolti ai parlamentari veneti al fine di sollecitare una rapida approvazione del disegno di legge statale di disciplina della materia relativa alle chiusure domenicali e festive degli esercizi commerciali, approva

Commercio : assessore Veneto - rivedere normativa su aperture festivi : Venezia, 8 apr. (AdnKronos) – ‘Siamo all’inizio di una nuova legislatura per il Parlamento Italiano e mi sento in dovere, in qualità di assessore allo Sviluppo Economico di questa Regione, di informarvi e condividere un importante obiettivo etico oltre che economico che ritengo non possa mancare dall’agenda dei parlamentari veneti neo eletti e di quelli che, proseguendo la loro attività istituzionale, porteranno avanti ...

Coste : assessore Veneto - già avviati lavori difesa litorali a Jesolo e Sottomarina (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Gli interventi previsti dallo studio dell'Università di Padova riguardano tutta la costa veneta, da Bibione alle foci del Po, con interventi mirati ad hoc zona per zona (ne sono state studiate 19) - sottolinea Bottacin - dal sabbiodotto di Bibione ai 'pennelli' di nuova

Coste : assessore Veneto - già avviati lavori difesa litorali a Jesolo e Sottomarina : Venezia, 5 apr. (AdnKronos) - "In poco meno di un decennio la Regione Veneto ha previsto una spesa tra i 70 e gli 80 milioni di euro per la difesa delle Coste. Un investimento previsto dallo studio - progetto elaborato su nostra richiesta nel 2016 dall'Università di Padova. Progetto che non è stato

Ricerca : assessore Marcato - occasione persa per il Veneto : Venezia, 4 apr. (AdnKronos) - “E’ una notizia terribile. Vorrò comunque vedere tutte le carte per capire davvero quale sia il tasso di qualità delle altre candidature che le ha fatte considerare superiori a quella del Veneto. Quello che spero è che non sia una questione “politica”, perché allora sar

Pasqua : assessore Veneto - nostre città d'arte le mete più gettonate da italiani e stranieri (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Ma, come ho più volte sottolineato, il Veneto, “the land of Venice”, è probabilmente la regione con la più vasta e variegata offerta turistica non solo d’Italia, perché ai “classici” mare, monti, lago, terme, città d’arte, bisogno aggiungere anche quelle mete sulle quali