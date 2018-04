Vegas Jones racconta la nascita dei feat con Gemitaiz | MadMan e Bassi Maestro

Blastingnews

(Di martedì 10 aprile 2018) I primi rapper di spessore a congratularsi conerano stati Nitro ed Emis Killa, entrambi presenti nella tracklist di 'Chic Nisello', il lavoro che ha portato il trapper di Cinisello Balsamo ai piani alti del rap game italiano. Col passare del tempo gli attestati di stima da parte del pubblico e dei colleghi si sono moltiplicati, quasi chiunque ormai riconosce all'autore di 'Bellaria' – uno dei personaggi simbolo della nuova generazione trap – capacità artistiche tali da accontentare anche orecchie di vecchia generazione, per intenderci quelle abituate a sentire più rime e meno vocalizzi in auto-tune. Parole, musicalità, ritmo e attitudinesa scrivere testi ben strutturati metricamente, la sua musica è la dimostrazione di come l'uso massiccio della parola non sia automaticamente da considerare come un danno alla musicalità di un brano: nel suo disco infatti, stando a ...