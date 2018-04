Real Madrid-Juventus - Varane : 'Non dobbiamo cercare di difendere lo 0-0' : 1 di 3 Successiva MADRID - Vista l'emergenza difesa del Real , senza Ramos , Raphael Varane può diventare un uomo chiave nella sfida contro la Juventus . Lui decisamente non sente il peso della ...

Varane - il Real non giocherà per lo 0-0 : ANSA, - TORINO, 10 APR - "La Juve è una squadra completa anche senza Dybala, attaccherà e ci presserà tantissimo. E siccome nel calcio tutto è possibile, per noi sarà una partita difficilissima". Così ...

Varane - il Real non giocherà per lo 0-0 : ... "Non so dire - risponde il difensore del Real - quel che è certo è che Buffon è una leggenda, ha segnato profondamente il mondo del calcio ed è anche una persona straordinaria. Sono contento di ...