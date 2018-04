gamerbrain

: VAMPYR: I Requisiti PC Minimi e Consigliati - oOShinobi777Oo : VAMPYR: I Requisiti PC Minimi e Consigliati -

(Di martedì 10 aprile 2018) Attraverso la pagina STEAM ufficiale, veniamo a conoscenza deiPCper, previsto anche su Xbox One e PS4 a partire dal 5 Giugno. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord.: IPC Ambientato nella Londra del 1918,ci fa vestire i panni del Dr. Jonathan Reid, diventato da poco un vampiro. Come medico siamo chiamati a trovare una cura per salvare i cittadini affetti da un’influenza mortale, nutrendosi allo stesso tempo degli stessi per sopravvivere. In attesa di mettere le mani sul titolo, vi rimandiamo alle specifiche tecniche richieste e consigliate per avviare il gioco su PC:Sistema operativo: Windows 7/8/10 (64 bit) Processore: Intel Core i3-2130 (3.4 GHz)/AMD FX-4100 (3.6 GHz) Memoria: 8 GB di RAM Scheda video: 2 GB, GeForce ...