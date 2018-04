Valentino contro Marquez | ' E' pericoloso' | ma c' è chi lo difende

Marquez fuori di testa : va contromano - abbatte Valentino Rossi ed altri 4 piloti Video : Il gran premio più folle di sempre nella storia della MotoGp [Video]. Ma stavolta non per grandi bagarre o duelli ma per la condotta antisportiva ed assolutamente fuori controllo di Marc #Marquez. Lo spagnolo è riuscito nell'impresa di infrangere il regolamento in una sola gara quasi una decina di volte. L'apice della follia era gia' stato raggiunto gia' prima della partenza. In fase di schieramento Marquez si è reso protagonista di un inedito ...

Marquez fuori di testa : va contromano - abbatte Valentino Rossi ed altri 4 piloti : Il gran premio più folle di sempre nella storia della MotoGp. Ma stavolta non per grandi bagarre o duelli ma per la condotta antisportiva ed assolutamente fuori controllo di Marc Marquez. Lo spagnolo è riuscito nell'impresa di infrangere il regolamento in una sola gara quasi una decina di volte. L'apice della follia era già stato raggiunto già prima della partenza. In fase di schieramento Marquez si è reso protagonista di un inedito contromano: ...

MotoGp Argentina - le parole di Valentino Rossi contro Marquez hanno il sapore della scomunica : L’invettiva di Valentino Rossi contro Marc Marquez sta tenendo banco da ieri e ha assunto varie sfumature a seconda dei punti di vista, del tifo per l’uno o l’altro pilota, dell’età, dello stile di guida. Insomma una diatriba (che si ripete) tra due miti delle due ruote che vivono in pista stagioni diverse delle rispettive carriere e che non può che far rumore. È un rombo quello di Valentino Rossi la cui reprimenda nei confronti dello spagnolo ...

MotoGp - Valentino Rossi contro Marc Marquez : 'Ho paura di lui - mi deve stare lontano. La presa per il c*** no' : Il comportamento di Marquez, campione del mondo in carica, è reiterato. 'Quest'anno alla prima curva in Qatar ha preso la gamba di Zarco , venerdì ha cominciato a fare il matto , ha tagliato la ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : sarà ancora Andrea Dovizioso contro Marc Marquez. Valentino Rossi può fare da terzo incomodo : Secondo round del Mondiale MotoGP, in Argentina, a Termas de Río Hondo. La stagione 2018 si è aperta così come si era conclusa quella scorsa, con Andrea Dovizioso e Marc Marquez protagonisti di un duello serrato, vinto in Qatar dal pilota della Ducati. Si riparte da qui, dai due duellanti e da un Valentino Rossi pronto ad inserirsi, con tutti gli altri a caccia di risposte. Dovizioso VS. MARQUEZ – Andrea non ha buoni ricordi in Argentina. ...

MotoGp – Accuse dalla Spagna contro Valentino Rossi : “ecco cosa ha fatto in Qatar” : E’ passato appena una settimana dall’inizio del campionato di MotoGp e già iniziano le prime polemiche, nel mirino è finito Valentino Rossi dopo la gara del Qatar. Come al solito aprendo lo spumante il motociclista della Yamaha ha inondato le ragazze del podio, cosa che al contrario stranamente non hanno fatto i due compagni saliti con lui sul palco qatariota. Come mai? La verità si svela solo grazie ad un giornale spagnolo in cui si ...

Marc Marquez - la battuta su Valentino Rossi : 'Felice del rinnovo - corriamo contro una leggenda'. C'è da credergli? : Alla vigilia dell'inizio della stagione di MotoGp e subito dopo il rinnovo di Valentino Rossi con la Yamaha , parla Marc Marquez , campione del mondo in carica e arcinemico del Dottore. 'Sono felice di ricominciare la stagione, siamo pronti per ripartire. Lo facciamo con il piede giusto. La decisione del rinnovo con la Honda? Non è stato ...

