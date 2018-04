Vaccini | adolescenti a rischio fake news | la guida dei pediatri 

meteoweb.eu

(Di martedì 10 aprile 2018) Secondo il rapporto Censis “I media e il nuovo immaginario collettivo” a più della metà degli utenti di internet è capitato di dare credito acircolate in rete: è successo spesso al 7,4%, qualche volta al 45,3%, per un totale pari al 52,7%. Se per tre quarti degli italiani (77,8%) si tratta di un fenomeno pericoloso, con notizie create ad arte per inquinare il dibattito pubblico e che favoriscono il populismo, i giovani invece danno meno peso a queste valutazioni. Il 44,6% dei ragazzi ritiene, infatti, che l’allarme sullesia sollevato dalle vecchie élite, come i giornalisti, che a causa del web hanno perso potere. Ciò ha inevitabili ripercussioni anche sull’informazione medico-scientifica, e rende i giovani facili prede della disinformazione, soprattutto in materia di. Ma come riconoscere le bufale che circolano sul web, e cosa chiedersi quando ci si ...