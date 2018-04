«Utero in affitto | desiderio non esigenza | diventi reato» - Vvox

Tiziano Ferro - papà con l'Utero in affitto? La foto su Instagram e quell'indizio sospetto : Tiziano Ferro papà . È questo quanto hanno immediatamente pensato i suoi fan dopo la pubblicazione di una foto su Instagram in cui il cantante dichiaratamente gay tiene in braccio un neonato. Quello ...

Tiziano Ferro è papà?/ Foto su Instagram scatena il gossip : un figlio negli USA con l'Utero in affitto : Tiziano Ferro non ha mai nascosto la sua voglia di paternità e la Foto pubblicata sui social lascia pensare che il suo sogno sia finalmente diventato realtà. Ecco le novità(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 11:15:00 GMT)

Meloni - Utero affitto reato universale : ANSA, - ROMA, 8 MAR - "L'utero in affitto umilia la donna e calpesta i suoi diritti. È una barbarie che deve diventare reato universale, ovvero punibile in Italia anche se commesso all'estero. È un ...

8 marzo : Meloni - impegno Fdi per Utero in affitto reato universale : Roma, 8 mar. (AdnKronos) – “L’utero in affitto umilia la donna e calpesta i suoi diritti. è una barbarie che deve diventare reato universale, ovvero punibile in Italia anche se commesso all’estero. è un impegno che Fratelli d’Italia ribadisce oggi nella Giornata internazionale della donna e che porterà avanti anche nella legislatura che sta per iniziare. La maternità è sacra e non è in vendita”. Lo scrive su ...

Meloni : 'Più politiche familiari - bando all'Utero in affitto' : Quando saremo al Governo intendiamo portare avanti una politica economica basata sulla difesa del lavoro, dell'industria e dell'agricoltura italiani dalla concorrenza sleale e dalle direttive europee ...

La Boldrini apre all'Utero in affitto - ma è scontro interno a Leu : La politica delle donne - ha detto la Strazzeri - si è sempre contraddistinta per pratiche che non autorizzano a rappresentare tutte le donne, in ogni contesto, incluso quello dei Partiti. Sebbene io ...

Utero in affitto - l'attacco di Giorgia Meloni a Laura Boldrini : 'Una barbarie - diventi reato universale' : Cresce lo scontro sulla maternità surrogata, tema rilanciato dalla presidente della Camera Laura Boldrini che ha definito la pratica dell'Utero in affitto: 'Ormai una realtà sulla quale va fatta una ...

Meloni : "Utero in affitto sia reato universale" : "Per la Boldrini è una realtà da accettare il fatto che esistano donne che vendono i loro figli e coppie di uomini che li comprano strappandoli dal grembo materno. Se lo pensate anche voi votate ...