Gli Usa hanno chiesto di votare una bozza di risoluzione Onu per istituire un nuovo meccanismo di inchiesta indipendente sull'uso di armi chimiche in. Lo annunciano fonti diplomatiche di Palazzo di Vetro. La proposta tuttavia potrebbe essere bloccata dal veto della Russia, che si appresta a proporre una sua bozza per sollecitare un'inchiesta dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche sull'compiuto a Duma. Sulla stessa linea Damasco che ha invitato l'Opac a visitare la città.(Di martedì 10 aprile 2018)